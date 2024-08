Durante un nuevo capítulo de “¡Hay que decirlo!” la Fiera reveló nuevos detalles de su paso por ¿Ganar o Servir? en donde comentó una situación que no se vio en pantalla y que tiene que ver con un fuerte cruce que protagonizaron Pangal y Oriana, lo que habría generado el deseo de renunciar del ganador de “Año 0”.

Hace algunos días se emitió el capítulo en donde Pamela y Pangal se retiran de una actividad debido al comportamiento de Oriana. “Estoy aburrida de los gritos. Necesitamos respeto y saber tratarnos”, retirándose de la actividad, al igual que Pangal, quien señaló: “qué terrible está mina”.

Sin embargo, la Fiera revela que el reality no mostró una parte importante de la discusión en donde Oriana se refirió a la familia del deportista, desatando su molestia.

Pamela revela que Pangal quiso renunciar a GoS

La Fiera se refirió a la situación señalando que se retiró de la actividad por los gritos de Oriana durante la actividad. “Yo digo ‘permiso, me quiero ir de una actividad’, porque encontraba que era mucho grito y yo no estoy para ese nivel, mucho grito ya es suficiente”.

“Yo me voy del lugar y digo ‘Sergio, disculpa, me quiero retirar porque no tengo ganas de estar porque hay mucho grito y me molesta. Y en ese me voy al fondo y llega Pangal”.

“Pero hay una imagen que se corta, no se dice porque salió Pangal de ese lugar, porque me acompaña. Obviamente, hay una línea editorial en donde no todo se puede mostrar porque obviamente se va en demanda”.

Y ahí Oriana le empieza a hablar de su mamá. Le dice un par de cosas a la mamá, Pangal le dice diez veces que no, Sergio lo para y él dijo ‘chao, me voy de acá'”.

“Eso no se mostró y cuando yo hablo con Pangal, me dice ‘sabes que yo me voy ahora‘ y ole digo ‘por qué te vas a ir si vas a ganar el reality, no te vas a enojar por ella”.

“A mi me parece que hay ciertos limites”, respondió Pangal.

Revisa los dichos de la Fiera a continuación