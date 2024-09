Un emotivo y esperado duelo se transmitiría esta semana en ¿Ganar o Servir? según revelan las filtraciones.

Actualmente, en zona de peligro se encuentran Daniela Colett, que fue nominada tras perder la prueba individual femenina, seguida de Raimundo, quien se autonominó luego de que Botota no pudo vencer a Sábelo en el Círculo de Fuego.

Aún quedan dos nominados por revelarse, los cuales saldrán de la próxima de la próxima competencia masculina y el esperado cara a cara.

¿Quiénes es el próximo eliminado?

Según reveló Infama, está semana será una inesperada eliminación en donde uno de los participantes más fuertes de la casa dejará la casona al enfrentarse a un querido amigo dentro del encierro.

Acorde a la filtración, quien deja la casa esta semana es Austin Palau, quien competirá contra Pangal, su compañero de equipo, por la permanencia, quedando el triunfo en manos del capitán de Soberanos.

La reconciliación de Fran y Austin

Hace algunos días se vivió un intenso capítulo en donde la pareja finalmente pudo reconciliarse tras una serie de tensos cruces.

“¿Piensas que vamos a poder ser amigos? La he pasado tan bien en el reality, como que me da lata… no me gustaría que se pierda toda la relación sana que construimos. ¿Podemos?”.

A lo que el modelo le respondió: “Tal vez podemos ser amigos, quién sabe”.

Sin embargo, durante la fiesta de villanos y héroes, la ex Gran Hermano se acercó nuevamente a conversar con Palau. “¿Sabes lo que es despertarse con una espinita ahí? Pero, ¿sabes qué? Creo que una mujer fuerte es capaz de reconocerlo y te digo que me afectó caleta (el término de la relación). Me destruiste, pero no me da vergüenza decirlo, porque al final somos humanos”.

“Me importas y mucho. Quiero estar contigo”, señaló Austin, sellando la reconciliación entre ambos.