La ex Yingo estará en el programa de conversación de CHV y contará su experiencia en el reality.

Faloon y peleas cortadas en Ganar o Servir: "Me decían 'tú que dejaste a tus hijos botados'"

Una de las invitadas de Podemos Hablar de este viernes es Faloon Larraguibel. La ex chica Yingo y también es competidora de ¿Ganar o Servir?, tendrá un espacio de conversación con Julio César Rodríguez.

Aquí la también influencer conversará sobre su paso por el reality show del Canal 13, sobre esto hablará de sus peleas y conflictos dentro de la casona con algunos de sus compañeros.

Sus peleas cortadas

Uno de los temas de conversación fueron sus peleas y discusiones en ¿Ganar o Servir?, aquí Faloon contó que muchas de las peleas eran editadas porque no se podían mostrar, muchas veces debido a lo fuerte que eran.

“Para mí todas las emociones que me vieron en el reality eran realidad. A mí jamás me dijeron, anda y hazle esto a esta tipa, o dile esto o forma algún conflicto. Nunca“, mencionó sobre su paso por el reality.

“A mí me dijeron que era una mala madre, me dijeron que tenía que estar demandando al papá de mis hijos para poder comer, en fin. Como que se iban siempre para el lado familiar, para sacar a tus hijos“, agregó.

“Eran cosas muy fuertes que no se podían mostrar, simplemente. Después veían solo la reacción mía y obviamente al final era como oh la Faloon que es conflictiva, agresiva, que violenta, pero claro, era porque ya me venían diciendo ‘’mala madre, tú que dejaste a tus hijos botados, que te pegan, o que por algo que tu marido te pegó“, explicó.

Sobre su motivación para entrar al reality siempre fue el dinero que había detrás, ninguna otra cosa más.

“Yo siempre dije, que para mí era un sueño, cumplí mi sueño, comprarme mi casa, tener bien a mis hijos, siempre dije ese discurso, y no es mentira. Yo fui a eso, fui por las lucas, fui a ganar plata, nada más“, mencionó, aunque también agregó que también fue “para tener tiempo para mí. Volver a mí“.