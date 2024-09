Este lunes se llevó a cabo la nueva eliminación de Gran Hermano, luego de que la inesperada renuncia de Íñigo modificó la programación del espacio. Por lo mismo, hoy se reveló la decisión del público sobre quién abandona la casa: Camila Power o Felipe.

Tras un fin de semana lleno de conflictos en donde se produjeron intensas discusiones entre los jugadores, Íñigo decidió dejar la casa para cuidar su salud mental.

Sin embargo, a pesar de su salida, la placa se realizó entre quienes seguían en competencia, pero se extendió por un día.

¿Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano?

Cerca de las 1 am Diana Bolocco reveló quien, entre Camila Power y Felipe, se convertía en el nuevo eliminado de la competencia por decisión popular.

Finalmente, Camila Power se convirtió en la séptima eliminada de la competencia por un porcentaje de 78,22% contra un 28,78% de Felipe.

Tras conocerse el resultado, la jugadora señaló: “En verdad estoy tranquila, estoy un poco cansada igual, creo que la vida te pone ciertos desafíos importantes por algo, confió mucho en ella y en los aprendizajes que esto trae”.

“Me voy tranquila porque hice vínculos preciosos que para mí es lo más importantes en la vida. Me voy segura de mí misma, más que nunca”.

“Estoy contenta y orgullosa de mí, de haber hablado mi verdad, de haber sacado la voz y en verdad estoy muy ansiosa de seguir diciendo verdades afuera también”.

“Creo que se da un espacio bastante más cómodo para poder moverme en un lugar más lúdico, que también me pertenece, y creo que aquí en la casa no he podido mostrarlo demasiado”, señaló.

Tras conocerse la noticia, los más afectados entre sus compañeros fueron Linda y Felipe, quienes eran los más cercanos a la jugadora dentro de la casa.