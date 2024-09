Michelle Carvalho realizó inesperadas revelaciones sobre su comentado romance con el futbolista Alexis Sánchez durante el año 2012 cuando el futbolista era parte de la platilla del Barcelona.

El romance no prosperó y ambos siguieron caminos distintos, pero en el avance del nuevo capítulo de Gran Hermano, reality en donde la brasilera se encuentra compitiendo, ella le revelará sus compañeros detalles sobre su affaire con el tocopillano.

Michelle Carvalho y su romance con Alexis Sánchez

La modelo le confesó a sus compañeros que ella ha estado con conocidas figuras del deporte. “Yo, me comí muchos futbolistas famosos, que ustedes ni siquiera se imaginan”.

Para luego hablar de su romance con el actual jugador de Udinese revelando que le dio un importante obsequio. “Yo le regalé su perro, para que sepan”.

“Yo recuerdo un día, que terminaron de jugar un partido del Barca, iban a celebrar, iba la Shakira con Piqué y yo quería ir y no me llevó hue… y yo quede emputecid… que no me llevó. Hue… era puro show”.

Revisa el avance a continuación

Esta no es la primera vez que la jugadora de Gran Hermano se refiere a su relación deportista, ya que en junio de este año participó en un nuevo capítulo del programa de Pamela Díaz “Sin Editar”, en donde señaló que él le puso una importante condición para avanzar con el romance.

En el espacio, la brasileña confesó que entre “idas y venidas” la relación duro alrededor de cuatro años. La Fiera le preguntó si el vínculo terminó debido a que se aburrió, a lo que Carvalho respondió: “No, nunca me aburrió, siempre me entretuve bastante, pero me dijo que si quería estar con él yo no podía estar (en la tele) ni en Chile“.

“A mí me encantaba trabajar, tener mi plata, hacer mi plata, entonces yo dije ‘yo no nací para ser mantenida por nadie”.