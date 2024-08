Una tensa situación se vivió en Gran Hermano en donde Michelle Carvalho reveló que tuvo un fuerte encontrón con Angélica Sepúlveda, quien se habría referido a ella en términos discriminatorios.

A pesar de que la pelea no ha sido transmitida a cabalidad, ayer durante la emisión en bruto se vio un poco de la intensa discusión que enfrentó a dos de las personalidades más fuertes de la casa, la que luego fue comentada por los integrantes de la casa que daban luces de lo sucedido.

Michelle acusa a Angélica de dichos discriminatorios

Durante una discusión en la cocina, la ganadora de Granjeras se acerca a la ex Mundos Opuestos y arremete en su contra. “Te voy a decir una sola cosa, eres una ordinaria y recuerda que el karma te persigue. Tú misma lo dijiste en PH (Podemos Hablar) el karma te persigue, no aprendes nada. Gorda, gorda”.

“Eres una persona mala, sin sentimientos, revísate, revísate, por eso el karma te tiene como estás. La vida te tiene como estás. Recuerdo perfectamente cuando vi el programa de PH y todo lo que dijiste, el karma te persigue. Te reíste de cuanta gente, de personas que estaban enfermas, ahora el karma te persigue”, arremetió Angélica.

“Pobre, eres una persona mala, no tienes sentimientos“, agregó Angélica, mientras que la pelea seguía elevando la tensión.

Michelle respondió a las ofensivas frases que le lanzó. Tras la discusión, Carvalho le comentó a sus compañeros lo sucedido. “Me atacó, no sé, la gente me ataca y yo no hago nada”.

“Dijo que el karma me había comido, que vio todas mis entrevistas, toda mi vida, que buscó en Google, y empezó a citar cosas que yo había dicho en mis entrevistas. Y que ‘el karma, que mire como el karma me tenía echa mierd.., que mire mi cuerpo’, y me empezó a atacar por el físico”.

