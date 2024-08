Un emotivo momento se vivió en Gran Hermano cuando Iván Cabrera, “el potro”, anunció que renunciaba a la competencia luego de un emotivo congelado en donde ingreso su esposa Titi Magrini.

Durante la dinámica, al ver a su pareja, Cabrera rompió el congelado revelando su tajante decisión. “Antes de escuchar una sanción, quiero aprovechar el momento que yo sí me quiero ir de regreso a mi casa. Quiero estar con mi mujer, quiero estar con mis hijos”.

En conversación con RedCarpet, el bailarín entregó detalles de su salida del encierro y además, reveló si es que estaba dispuesto a reingresar al espacio.

¿Volverá al repechaje de Gran Hermano?

Cabrera señaló que no esperaba la emotiva reacción de sus compañeros ante su salida. “Fue realmente un regalo, un regalo muy lindo recibir el cariño transversal de la casa, en donde no hubo equipos, en donde no hubo rivalidades, en donde cada uno de los que estaban viviendo ahí me demostró su cariño”.

“Sinceramente, yo te digo ‘¿qué más le puedo pedir a una salida? ¿Qué más le puedo pedir a un momento en donde, por lo general, unos están contentos y otros están tristes'”

“Aquí fue una situación que la defino solamente como un regalo y por eso dije en la entrevista que tuve previa a entrar, ‘¿cómo te gustaría que te recordaran tus compañeros?’, yo dije: ‘como un buen hermano, como una buena persona’, y yo creo que se logró”.

Acerca de si se arrepintió de su decisión, Iván comentó que dudo en un momento. “Titi me decía: ‘si tú quieres, quédate’ (…) distinto es que después no puedes organizar tu salida, si no te nominan, que es la salida orgánica, el renunciar, yo no iba a renunciar porque me gusta comenzar algo y terminarlo, y también por el respeto de los que están esperando a entrar, pero yo dije: ‘mi familia va primero'”.

“Si hubiese un repechaje después de ver el cariño de la gente y de ver el cariño de mis compañeros y ver que está todo bien afuera, con mi familia principalmente, no tendría problema en entrar. Y si me ofrecieran entrar a otro reality, creo que ya pase lo más duro que es estar en un reality que es 24/7. Estoy preparado para lo que sea”, puntualizó.

Revisa las declaraciones de Iván a continuación