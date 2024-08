Una de las participantes más queridas de Gran Hermano Chile 1 es Pincoya. La chilota que llegó con todo a conquistar al público quedó en tercer lugar y no se llevó el premio tras ser sobrepasada en votos por Cony Capelli y Scarlette Gálvez.

La mujer no ha estado alejada de la televisión y es que participó en Top Chef VIP de Chilevisión y además se le vio postulando al nuevo reality de Canal 13 que tendrá una temática militar.

¿Vuelve a Gran Hermano?

Tras su salida de Top Chef VIP la mujer ha estado más enfocada en sus redes sociales. Y es que desde antes de su ingreso al reality show de CHV es que tiene una buena conexión con su público en redes sociales, sobre todo en TikTok que es donde se enfocan la mayoría de sus seguidores.

A pesar de esto fue una sorpresa bastante grande ver como la oriunda de Chiloé dejó un ambiguo video en su TikTok destacando que estaba entre dos opciones, de reality.

“Les daré una pista. No sé si me iré donde la causa o la milanesa. No lo sé. Lo estoy pensando. ¿Qué opinan ustedes? ¿Causa o milanesa?“, mencionó en un video en su cuenta de TikTok.

Con esto, Pincoya revela que se encuentra entre el reality de Canal 13 para ingresar a un nuevo formato, distinto a lo que está acostumbrada, y también con un posible regreso a Gran Hermano en su segunda edición.

Es importante mencionar que tras la salida de Iván Cabrera del encierro es que muchos se preguntan quién reemplazará al bailarín después de su renuncia. Pronto deberíamos conocer esta información, una vez que todas las negociaciones se encuentren terminadas.

Hay que recordar que tras la salida de Sebastián Ramírez ingresó Angélica Sepúlveda a la casa y se demoró unos cuantos días en ser confirmada tras que se conocieran los rumores.