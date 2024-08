Sin duda, una de las participantes más odiadas en esta nueva edición de Gran Hermano Chile es Camila Power. Debido a su inconsecuencia es que la joven influencer se ha ganado los malos comentarios en redes sociales, quienes ya esperan que toque placa de eliminación para sacarla del reality.

Las cosas entre Camila Power y Michelle junto con Cami Andrade están cada vez más tensas y es que en una nueva actividad de tarjetas se dijeron de todo frente a sus compañeros dentro de la casa.

Falda y mediocre

Gran Hermano nuevamente llamó a los participantes a jugar el juego de las tarjetas. En cada una de estas se encontraba un adjetivo que cada jugador debe poner a un compañero en el momento de su turno.

Michelle sacó el adjetivo de Falsa y se lo puso directamente a Camila Power y entregó sus razones del porqué de esta decisión. Aquí decidió decir lo que todos piensan afuera.

“Falsa porque encuentro que no eres buena amiga, no eres honesta acá en esta casa, eres doble cara, mientes, actuas mucho, yo creo que tu personaje te comió. Encuentro que tu juego no es limpio y creo que por tu culpa, muchos de tus amigos, casi tu grupo entero, se fue“, mencionó de una Michelle.

“Eres inconsecuente con mucho de lo que dices y lo que haces“, cerró.

“No me pongo el poncho o más bien el cartel, ya que de si algo estoy segura es que soy buena amiga(…) No creo tener tanto poder para hundir a otras personas“, respondió Camila.

“Creo que, al revés, soy todo lo contrario. He sido absolutamente honesta, tanto con ustedes como con mis más cercanos (…) No me siento identificada, creo que te estás espejando y era“, agregó.

Revisa el momento de Camila Power y Michelle

Camila Andrade también tuvo que algo que decir en la misma actividad y es que al momento de sacar los carteles le salió el de “mediocre” el que también puso en Camila Power.

“Eso de mediocre es porque en alguna oportunidad te escuche decir ‘soy mala competidora’, ‘no me va bien’, ‘no es mi zona de confort’, como de todo el rato desde el pesimismo hablando de las competencias, que obviamente la competencia es algo importante en este reality”

“Yo siento que tú te pegaste siendo una persona mediocre en ese sentido durante bastante tiempo pensando que la única chance era que por ejemplo tus compañeros pudieran salvarte o el teléfono o cualquier otra alternativa para subir a la casa, lo pensaste, lo dijiste en el en vivo incluso y eso me parece una persona mediocre que cree que hasta ahí puede llegar su propia capacidad“

Revisa el momento de Cami Andrade con Camila Power