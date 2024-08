Durante la jornada del día martes se llevó a cabo el tan conocido congelado en la casa de Gran Hermano. En esta instancia, los participantes tuvieron dos visitas de parte de Carlyn Romero y de Tiffany Magrini, la esposa de Iván Cabrera.

Si la ex participante llegó tirando factos, la esposa del Potro decidió ir más allá diciéndole a una de las participantes más polémicas del encierro cosas que todos afuera le quieren decir.

Con esto se ganó el cariño del público fuera de la casa y además causó un gran revuelo en las redes sociales con el hashtag de Gran Hermano.

La encaró

Titi Magrini ingresó en vivo a la casa de Gran Hermano e hizo a Iván Cabrera llorar, con esto también hizo llorar a varios en su casa. La mujer llegó con todo a darle mensajes a varios de los presentes, tanto buenos como malos.

Pero, una de las que salió más pateada fue Camila Power, una de las jugadoras menos queridas dentro de la casa. Y es que Titi fue y aprovechando el congelado le dijo que le caía mal y que además quería que se fuera de la casa.

“No me podía ir sin decirte, a tu cara, que me caes pésimo, que lo único que espero es que salgas a placa y que te vayas. A la cara“, le mencionó.

Esto claramente causó aplausos en los televidentes, quienes esperan que Camila toque placa para así eliminarla definitivamente de la competencia. Y es que la participante se ha salvado en reiteradas ocasiones de la placa.

Eso no fue todo y es que debido a que Íñigo se encontraba con Camila es que también le dejó un mensajito.

“Tú, me caes increíble, no te suma. No te suma. Vo dale“, le mencionó para luego salir corriendo.

Su visita fue emocionante, pero al mismo tiempo triste y es que debido a su visita Iván renunció al reality y dejó la casa inmediatamente después de estar un rato junto a sus compañeros.

Revisa el congelado de Titi Magrini en Gran Hermano