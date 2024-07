Gran Hermano confirmó el pasado miércoles a los nuevos confirmados de su segunda temporada en donde uno de los nombres que más llamó la atención de los televidentes fue el de Iván Cabrera, también conocido como el Potro, quien se suma a su primer programa de este tipo.

Esta nueva temporada del reality tendrá un cambio respecto a su primera entrega, en donde se dividirá entre personas famosas y desconocidas quienes deberán superar pruebas semanales para ver en que lado de la casa habitarán, una parte tendrá comodidades, mientras que la otra será el temido “sótano”.

Por lo mismo, muchos quieren conocer más acerca de los jugadores que tomarán el desafío de ingresar a la denominada “Casa más famosa del mundo”.

¿Quién es Iván Cabrera?

Conocido como el “Potro” es un conocido bailarín y figura de la televisión que participó en espacios como Yingo, Rojo, Fama contra fama, Aquí se Baila y El discípulo del chef, y actualmente trabaja como animadora de eventos para grandes empresas y festivales municipales.

Durante el 2021 el bailarín fue denunciado por su ex pareja, Antonella Muñoz, quien lo acuso de violencia intrafamiliar, por esta razón su participación en el programa “Aquí se baila” fue congelada momentáneamente. Posteriormente, su ex pareja retractó su acusación y pidió disculpas a Cabrera.

“Desmiento todo lo que dije, él jamás abusó de mí, jamás me obligó a nada. Yo soy una mujer de casi 29 años y asumo toda mi responsabilidad. Le pido perdón a mi familia principalmente, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos, y por sobre todas las cosas le pido perdón a Iván, a su familia y a sus hijos que lamentablemente se vieron envueltos en todo esto”.

Por este motivo, el bailarán fue reintegrado al programa de competencia de Canal 13, y a través de sus redes sociales, en ese momento, emitió un comunicado.

“Solo agradezco a Dios por no haberme soltado de su mano, fueron 17 días de pesadilla, de vivir el peor momento de mi vida. Pero ¿saben? Aún así no tengo odio ni rencor. Quien me acusó lo hizo desde la desesperación, de la mano de estar mal por culpa de las malditas drogas y estar rodeada de malas influencias”.

Sin embargo, la situación no quedó allí, ya que el 2023, Antonella reafirmó sus acusaciones. “¿Se acuerdan cuando yo hice un programa online con una periodista muy reconocida en Chile (Cecilia Gutiérrez)? Yo después desmentí ese live. Yo quiero decir que ese live fue real”, expresó en sus redes sociales en esa oportunidad.

Por su parte, Cabrera respondió: “He justificado cada uno de sus errores y arrebatos culpando a las drogas. Apoyándola desde que me contactó arrepentida después de pasar un periodo de desenfreno en Argentina y asumir que sus declaraciones habían sido falsas”, agregó.

Cabrera explicó que “hoy tengo consciencia que no era mi deber y no soy la persona apropiada para salvarla de este flagelo, sin embargo, todo lo que hice siempre fue desde el amor y tratando de recuperar la salud física, emocional y psicológica de la mujer amaba”.