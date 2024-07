Una de las noticias que sorprendió y además enojó a los fanáticos de Gran Hermano durante la jornada de ayer fue el anuncio de que Sebastián Ramírez, el polémico participante de la primera temporada, vuelve como participante desde el inicio para la segunda edición.

Ramírez ingresará nuevamente a la casa más famosa del mundo este viernes 12 de julio junto con otros 21 participantes para jugar y convertirse en el ganador del reality show, del que renunció en dos ocasiones en la primera edición.

Esto provocó que el nombre de Tatán se hiciera tendencia en X y que además las redes sociales de Gran Hermano Chilese llenaran de malos comentarios por trabajar nuevamente con un personaje que fue odiado durante toda la primera temporada e incluso recibió muchas denuncias en CNTV.

Las denuncias al CNTV no fueron las únicas y es que además el chico reality tiene una denuncia por agresión contra su ex pareja y además una acusación de no pago de pensión de alimentos a su hija.

Respondió a las críticas

Tatán Ramírez decidió no quedarse callado ante tantos malos comentarios y fiel a su estilo se tomó sus redes sociales para responder con todo a los haters.

Y es que en una sección de comentarios del post de Instagram de Gran Hermano Chile, en donde se anuncia su ingreso, respondió las críticas.

“Nos vemos giles!!! Los que deben pensión y los que le pegan a las minas, no le dan pega en ningún lado ni tampoco pueden salir del país ignorantes de mierda“, escribió junto a sus tan conocidos emojis de película y risas.

Mientras Ramírez se burla y hace chistes sobre su ingreso al reality show, en X (anteriormente Twitter) ya comenzó, nuevamente, a circular un video de los testimonios de las ex participantes de la primera edición, en el cual cuentan sus experiencias con Sebastián Ramírez.

La campaña reflexiva, que también incluye varios momentos polémicos y malos comentarios del participante, tiene una duración de 5 minutos y busca dar a conocer la actitud de Ramírez con las mujeres.