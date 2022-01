Iván Cabrera finalmente será reincorporado a la nómina de participantes del programa estelar Aquí se Baila, de Canal 13. Esto después de que su ex pareja Antonella Muñoz se retractó de las acusaciones que hizo en su contra, durante el fin de semana recién pasado.

El pasado 30 de diciembre, Canal 13 indicó que la participación del ex chico Rojo había "quedado suspendida hasta que se aclare judicialmente el caso y se llegue a la verdad y responsabilidad de los hechos".

En tanto, el pasado sábado 15 de enero, Antonella Muñoz aseguró en un video compartido en su Instagram que "me encontraba muy mal, dije cosas que no son reales y asumo mis consecuencias. Él jamás me violó y esto lo recalco. Él Jamás me violó. Jamás me obligó a consumir drogas. Yo soy una persona adulta, tengo casi 29 años, que tenía y tengo poder de decisión para decir 'si, quiero esto para mi vida" o 'no quiero esto para mi vida".

Fue esto lo que llevó a la estación de Luksic a tomar una nueva perspectiva sobre las cosas y modificar su parecer ante el bailarín.

Canal 13 confirma que Iván Cabrera estará en Aquí se Baila

La tarde de este lunes, después de que Muñoz se retractara de sus dichos, Canal 13 evaluó la situación de Iván Cabrera durante la jornada.

Tras eso informó a los medios que "a raíz de los hechos acontecidos y declaraciones realizadas, se ha acordado con Iván Cabrera que retome su participación en el programa Aquí se baila".

Según establece el mismo mensaje de la estación de Luksic, el ex chico Rojo "ingresará a la competencia dentro de los próximos capítulos".