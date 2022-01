Hace algunas semanas se dio a conocer la denuncia pública de Antonella Mareco, la ex pareja de Iván Cabrera, quien a través de una entrevista con Cecilia Gutiérrez, relató distintos hechos de violencia que vivió durante su relación con el bailarín.

Este sábado, Antonella utilizó sus redes sociales para pedir públicamente disculpas a el ex integrante de El Discípulo del Chef, compartiendo dos videos de más de tres minutos cada uno, en donde escribió en la publicación: "Quería ofrecerles disculpas públicas a mi ex pareja Manuel Iván Cabrera Salinas. El día que yo di mi entrevista con la periodista Cecilia Gutiérrez no me encontraba bien psicológicamente, estaba muy vulnerable, asumo mi responsabilidad, de mis dichos, de mis actos y de todo lo que dije".

En el registro comienza mostrando un cuaderno señalando que escribió todo lo que quiere expresar allí para que no se le olvide nada. "Me hago responsable de todo lo que tengo escrito acá, que fue escrito por mi".

"Quería grabar este video para ofrecerle disculpas públicas a Manuel Iván Cabrera Salinas, mi ex pareja, por todo el daño que le he ocasionado a él, principalmente a su familia y por sobre todo a sus hijos. Quiero ofrecer disculpas públicas a sus hijos por dañar la honra de su padre".

Luego agrega que tras su llegada a Argentina se vio envuelta en muchos excesos y tuvo un colapso producto del estrés. "Mi cuerpo me pedía a gritos auxilio y en navidad exploté, fue cuando di la entrevista con la periodista Cecilia Gutiérrez".

"Me encontraba muy mal, dije cosas que no son reales y asumo mis consecuencias. Él jamás me violo y esto lo recalcó. El Jamás me violó. Jamás me obligó a consumir drogas. Yo soy una persona adulta, tengo casi 29 años, que tenía y tengo poder de decisión para decir 'si, quiero esto para mi vida" o 'no quiero esto para mi vida".

Así mismo señala que Iván nunca la obligó a estar con otras personas, como señaló en la entrevista con Gutiérrez. “Con él si tenía una relación abierta, pero él jamás me obligó a nada”.

“La relación terminó por otros motivos, que no voy a profundizar, porque me di cuenta que la gente es morbosa,me di cuenta que la farándula chilena lo único que busca es hacer daño y dañarme a mi, dañar a mi familia, dañar a Iván, dañar su reputación. Asumo mi error (...) Yo lo único que quiero con este video es obtener el perdón de mi madre, de mis hermanos, de mi familia cercana, principalmente de mi familia que vive en Argentina”, expresó.

Revisa los registros a continuación.