Canal 13 confirmó la tarde de esta jueves la suspensión de la participación de Iván Cabrera en su próximo estelar veraniego Aquí se Baila, que se estrenará en poco más de una semana. La decisión sobre el ex participante de El Discípulo del Chef (Chilevisión) llega después de las acusaciones de abusos sexuales y psicológicos que hizo su ex pareja, Antonella Muñoz, en su contra.

La joven se contactó la noche de este jueves desde Argentina con la periodista Cecilia Gutiérrez para una transmisión en vivo en Instagram, donde expuso las situaciones que tuvo que atravesar con Iván, al punto de describirlo como "un psicópata".

En uno de los pasajes más críticos de la conversación, Muñoz sostuvo que Cabrera "me incitaba para que yo me grabara drogada, perdí la conciencia de tanta droga, porque una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en una noche estando con él y me violó. Al otro día me decía 'te violé porque eres mi put*, te amo porque eres mi put*, siempre vas a estar conmigo', y me pegaba".

El asunto no paró ahí, porque incluso a pesar de que ya no estaban juntos e Iván mantenía una relación con Caldirola, este le envió videos a Antonella que lo mostraban manteniendo relaciones sexuales con Gala.

Iván Cabrera: ¿Cómo reaccionó Canal 13 ante las denuncias?

Tras ser consultados durante toda la jornada del jueves sobre el futuro de la participación de Iván Cabrera en el estelar Aquí se Baila, finalmente Canal 13 entrego una declaración pública con la decisión desde la producción.

"A raíz de las acusaciones que han aparecido en torno a Iván Cabrera, se le ha comunicado a él y ha aceptado que su participación en el programa 'Aquí se baila... talento sobre la fama' ha quedado suspendida hasta que se aclare judicialmente el caso y se llegue a la verdad y responsabilidad de los hechos", indicaron desde la estación de Luksic.

Aquí se Baila debutará el próximo 10 de enero en las pantallas de Canal 13, por lo que Cabrera se encontraba en plenos preparativos para sumarse al programa, instancias que ahora tendrá que dejar de lado.