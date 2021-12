Ex pareja de Iván Cabrera hace llamado desesperado a la TV chilena en nuevo video: "No lo metan al programa, porque es un cerdo"

Antonella Muñoz, la ex pareja del ex participante de El Discípulo del Chef (Chilevisión) y próximo rostro de Aquí se Baila (Canal 13), Iván Cabrera, arremetió nuevamente contra el bailarín, después de las acusaciones de abusos sexuales y psicológicos que hizo en su contra; y llamó a la TV chilena a dejarlo fuera de pantalla "porque es un cerdo".

La joven se contactó la noche de este jueves desde Argentina con la periodista Cecilia Gutiérrez para una transmisión en vivo en Instagram, donde expuso las situaciones que tuvo que atravesar con Iván, al punto de describirlo como "un psicópata".

En uno de los pasajes más críticos de la conversación, Muñoz sostuvo que Cabrera "me incitaba para que yo me grabara drogada, perdí la conciencia de tanta droga, porque una vez me tomé seis pastillas de éxtasis en una noche estando con él y me violó. Al otro día me decía 'te violé porque eres mi put*, te amo porque eres mi put*, siempre vas a estar conmigo', y me pegaba".

El asunto no paró ahí, porque incluso a pesar de que ya no estaban juntos e Iván mantenía una relación con Caldirola, este le envió videos a Antonella que lo mostraban manteniendo relaciones sexuales con Gala.

Iván Cabrera: ¿Qué dijo ahora la ex pareja del bailarín Antonella Muñoz?

Este jueves, tras las revelaciones que hizo la noche previa, Antonella ha estado compartiendo las reacciones a su caso, así como también parte de la cobertura que le han dado los medios.

Pero en medio de ese material, se dispuso a arremeter nuevamente contra Iván Cabrera, momento en el que hizo un llamado desesperado a la televisión chilena para que deje al autodenominado Potro fuera de las pantallas.

Esto en directa referencia a que Cabrera está en la nómina de participantes del próximo estelar de Canal 13 Aquí se Baila.

"Yo lo único que pido es que por favor no le den el programa de televisión", parte diciendo Antonella en la grabación que hizo para las historias de su Instagram.

Y luego recalca que está buscando "que esta persona pague por lo que él me hizo a mí. Manuel Iván Cabrera Salinas que todos sepan que tú eres el violador y personas como tú no merecen estar en la televisión chilena".

"Lo único pido es que no metan a Iván Cabrera en el programa porque es un cerdo", añadió lapidaria.

Aunque por otro lado sostuvo que quiere "que tenga un trabajo como la gente de esfuerzo, que se saque la mierda trabajando, que él pase lo mismo que pasé yo".

También advirtió que "no quiero hacer una conciencia del odio", sólo anhela que "esta persona Manuel Iván Cabrera Salinas no tenga pantalla porque no se lo merece".

Antonella Muñoz concluye su mensaje con una llamado a otras mujeres que se enfrenten a estas situaciones, recalcando que "jamás se callen por miedo, sino va a arder todo".