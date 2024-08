Antonia Casanova se convirtió en la sexta eliminada de Gran Hermano Chile. La hija de Yuyuniz abandonó la casa más famosa del mundo el día domingo. Tras su paso por el panel el día lunes, es que este mismo martes conversó con distintos medios.

Gracias a esto es que conversó con RedCarpet sobre su estadía en la casa más famosa del mundo con sus amigos e incluso algunas de sus polémicas dentro del encierro, que para ella duró un poco más de un mes.

Contra Camila Andrade

Antonia reveló que una de las participantes con las que menos habló dentro del encierro fue con Camila Andrade. Y es que la joven la tildó de poco genuina y empática, algo que anteriormente comentó otro de sus compañeros que salió de la casa.

“Con la Camila no lo sentía tan real. Como que todo lo que hablaba sentía que lo hacía como para de cierta forma verse bien, que lo que diga suene bonito, que sea correcto. Quizás ella sí es así“, comentó luego de destacar que Iván es una de las personas más divertidas de la casa.

“Conmigo nunca tuvo una conversación de lo que sea más allá del reality y todas las conversaciones siempre terminaban con una pregunta incómoda o con algo como que yo sentía que me quería dejar mal. Entonces al final a mi no me dan ganas de acercarme porque todo lo que me decía era como para ella quedar bien y yo quedar más o menos“, agregó.

Asimismo, reveló que Cami no es una persona muy empática y es que no sintió tan cercana su relación como con otros participantes.

“Desde el otro lado, como de la comprensión, de la empatía, de quizás comprender las situaciones y ponerse en el lugar del otro, quizás no lo tomo tanto por ahí“, comentó.

