Gran Hermano tuvo una nueva gala de eliminación este domingo en donde Antonia Casanova se convirtió en la sexta participante en abandonar la “casa más famosa del mundo” por decisión del público, en donde recibió el 63,4% de los votos contra un 36,6% de Chama.

En conversación con RedCarpet, la joven influencer entregó detalles de su paso por la competencia y además se refirió a su amistad con Camila Power, una de las participantes que más polémicas de la nueva edición.

Antonia habla de su amistad con Camila

Al ser consultada sobre si considera que los malos comentarios que recibe Camila pudieron afectar en la opinión del público sobre ella, la hija de Yuyuniz señala: “No sé si el ‘hate’ que ella tiene me perjudica, pero si como viéndolo desde las cosas dentro de la casa, en la prueba del líder cuando ella toma la decisión de no hacer la prueba, era diferente su razón a la mi”.

Sobre esa prueba, Antonia comentó: “Creo que ella igual, siendo mi amiga, y viendo todos los consejos que me dio en otras ocasiones, siento que no fue tan acercado el consejo que me dio, porque vio que yo estaba muy conflictuada con las situaciones, que estaba enrabiada”.

“Si hubiese sido alreves, yo le hubiese dicho ‘bueno, respira, pero dale con todo y hazla”, pero lo que más hizo fue ‘tú empodérate de tu decisión y si eso es lo que quieres es lo que tienes que hacer'”.

También se refirió a la amistad que cultivó con Linda, y que junto a Camila formaron uno de los grupos que hay dentro del encierro, y la mala relación que tenía Power con el resto de los jugadores.

“Todos queríamos un poco como acogerla (A Camila) y contenerla para que no se sintiera mal. Porque es igual es super difícil estar adentro con el conflicto constante, yo por eso decidí di un paso al costado y conversar con las personas, y avanzar, porque de verdad me tenía mal”.

“Queríamos apoyarla y queríamos ayudarla, entonces ahí se puede ver un poco como ella nos manipulaba, pero no creo que haya sido tan así, quizás si se vio así”, explicó.

Acerca de la prueba del líder en donde Linda salva a Camila y Antonia queda en placa, lo que finalmente selló su salida del espacio señala que cree que tiene que ver con una situación puntual. “La semana que yo estuve arriba con el otro equipo, ellas se acercaron mucho más, pero en realidad durante todo el reality quien estuvo con la Linda siempre fui yo”.

Agregando que ella se quedaba en la casa disfrutando de las comodidades que ganó en vez de pasar mucho tiempo en el sótano. “Ellas no lo entendieron y quizás también por ahí no me quiso salvar porque se sintió tal vez traicionada por mí no bajaba para estar con ellas”.

Revisa sus declaraciones a continuación