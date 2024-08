Una intensa noche de eliminación se vivió la noche de este domingo en Gran Hermano, cuando Diana Bolocco reveló cuál de los jugadores se convirtió en el sexto participante en abandonar la casa más famosa del mundo.

Chama, Antonia, Felipe y Camila Andrade quedaron en placa de eliminación tras el voto de sus compañeros con excepción de la ex Tierra Brava, quien fue sancionada por Gran Hermano y enviada a la zona de peligro luego de que vivió un día de furia.

Pero eso no fue la última tensión que vivió Chama estos días, ya que vivió un intenso momento con Manuel, luego de que ella nuevamente le dijo que no lo ve de forma romántica, en donde incluso Michelle intervino y le cantó las cosas claras. “Entre tú y ella no va a pasar nada, ella te ve como un amigo. Tú eres muy intenso con ella y tú crees que en algún momento va a cambiar su parecer, pero quiero que tengas claro que eso no va a pasar”.

¿Quién es el nuevo eliminado de Gran Hermano?

Esta nueva jornada de eliminación siguió con el nuevo formato que debutó la semana pasada, en donde los jugadores en placa se despiden de sus compañeros y luego se dirigen al sum, en donde el eliminado no podrá despedirse de sus compañeros como era anteriormente la dinámica.

La primera salvada de esta noche fue Cami Andrade, seguida de Felipe, por lo que la decisión final del público quedó entre Chama y Antonia, siendo la hija de Yuyuniz la nueva eliminada.

“Primera vez que estoy en placa, feliz de haber pasado por esta experiencia, feliz de haber conocido a las personas que he conocido, creo que he aprendido muchas cosas que quizás en otro contexto jamás hubiera entendido o hubiera experimentado, así que estoy feliz”.

“Me da pena, creo que quizás estuve en placa por descarte o quizás por la decisión de alguno de mis compañeros por la prueba del líder, creo que quizás si me votaron por eso no conversaron conmigo y no entiendo talvez los motivos y lo pensaron de una forma más estratégica”, explicó.

Señalando que se arrepiente de no haber querido participar en la prueba del líder, señalando que esa pudo ser una de las razones para que sus compañeros la nominen.