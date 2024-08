El conocido chico reality Sebastián Ramírez manifestó a través de sus historias de Instagram su deseo de regresar a Gran Hermano para enfrentar a los jugadores con quien tuvo un conflicto antes de su salida de la segunda temporada.

Recordemos que el participante de espacios como Mundos Opuestos 2, Pareja Perfecta y Doble Tentación, fue parte de este nuevo ciclo, tras participar en el primero, pero nuevamente presentó su renuncia a pocas semanas de su ingreso.

En su salida, Sebastián tuvo un fuerte cruce con Manu y con Chama, pero anterior a eso también tuvo un inesperado enfrentamiento con Yuhui.

¿Seba regresará a Gran Hermano?

En su cuenta de Instagram, Seba compartió un registro en donde señala: “¿Y si vuelvo? Quiero puro ir a webiar… a esos pauteados, todo el día webiand…, espérate no más”.

“Imagínate entrando por esa puerta el chino, el Manuel, el Miguel, la Chama, no, se acabó el centro de madres Gran Hermano, quedan con depresión estos weon…, ¿creen que están de vacaciones?, se les acabaron las vacaciones, espérate no más. Chino conchatu.. Espérate no más, que rabia”.

Revisa el registro a continuación

El paso de Seba por Gran Hermano 2

Ramírez protagonizó fuertes discusiones con otros jugadores durante su paso por el encierro. Uno de ellos fue con el ex MasterChef, Yuhui. “Ahora te hacís el hue… Cuando tienes la tele. Chao, no te compro chino, Chao no más”, expresó.

Mientras que Yuhui le respondió con todo. “Cállate conchetu…, nadie puede ser sin respeto con los mayores. ¿Entiendes o no? ¿Te tengo miedo? Imposible. Tú otra vez sin respeto conmigo… cuídate”.

En su renuncia, Seba señaló: “Aprendan hu… fomes, me encapsularon, soy de otro planeta, nadie me entiende, dale color, sácame de acá”.

“Me voy (…). La Chama me denigró como hombre, que era un cochino, que era asqueroso. Fue mucha la denigración, nadie me defendió, me da lo mismo, acá me defiendo solo y me voy solo”, explicó.