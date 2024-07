Una intensa noche se vivirá en “Gran Hermano” luego de que el reality reveló un avance de la fuerte pelea que tuvieron Sebastián Ramírez y Yuhui, quienes se enfrentaron con todo durante la última gala de eliminación.

En el registro se ve una fuerte discusión entre ambos participantes, en donde Seba encara al ex MasterChef, quien no se quedó callado y protagonizaron uno de los cruces más fuertes de la segunda temporada, en donde incluso los compañeros intervinieron para calmar la situación.

Seba vs Yuhui

El contexto de por qué se enfrentan aún no está claro, sin embargo, en el avance se ve a Seba emplazando a Yuhui. “Ahora te hacis el hue.. Cuando tienes la tele. Chao, no te compro chino, Chao no más”, las escenas posteriores son del cocinero muy molesto arremetiendo contra Ramírez. “¡Cállate! ¡Cállate! Conchetum… ¿te tengo miedo? Imposible. Tú otra vez sin respeto conmigo. Cuídate”.

Revisa el registro a continuación

La otra gran discusión de Sebastián

En un tenso momento que rápidamente se viralizó en redes sociales Sebastián se enfrentó a Manu luego de que los jugadores que obtuvieron los primeros cinco lugares en la competencia individual, Chama, Pedro, Waldo, Felipe y Manuel, decidieron que él, debido a que no pudo ser parte de la prueba por una lesión, se quede en el sótano.

“Es un asqueroso que no se baña, todo lo deja asqueroso, yo no quiero estar con un asqueroso, deja todo hecho mierd…. No colabora”, señaló Chama en el registro sobre los motivos para votar que no esté en el lado de la casa con comodidades.

En ese momento, se escuchan los gritos de Seba, indignado, mientras que Manu va a conversar con él. “Marico… culia…, no me dejaste dormir en toda la semana maldito culia…. Tú fuiste el último voto. Cállate maric… de mierd…“, arremetió el ex “Mundos Opuestos 2”.

Revisa el momento a continuación

Posteriormente, los compañeros hablaron del conflicto de Seba con Manu, en donde el conocido chico reality le lanzó dos vasos con agua. Chama frente a esto señaló: “Siete realitys encima y siete reality haciendo la misma mier… demasiado violento. Estaba blanco, ¿qué quiere él? ¿venir a dormir bien? y cagarnos el baño y volverlo todo mierda”.

Mientras que Camila Andrade agregó: “Todo tiene un límite y lo de hoy lo sobrepaso por mil y eso yo no lo voy a aceptar. Yo no me relaciono con personas violentas”.

Luego Chama, dirigiéndose a sus compañeros, puntualizó: “Yo no voy a permitir que aquí me lancen un vaso de agua encima. Entonces, estamos en ese punto que aceptamos un vaso de agua y una vaina de esa. ¿Cuál es el límite? ¿El puñete es el límite? no entiendo. Lanzarle un vaso de agua a alguien eso es agresión”.