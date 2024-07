Gran Hermano estrenó un nuevo episodio que no estuvo exento de polémicas, en donde Camila Andrade y Karina tuvieron un fuerte cruce previo a la gala de eliminación, en donde la conductora la encaró por hablar de su vida privada con el resto de sus compañeros, aclarándole que además no te tenía la información correcta.

Todo comenzó cuando Camila se dirigió a la pieza para hablar con Karina, quien posteriormente se convirtió en la nueva eliminada del reality, para preguntarle por unos comentarios que ella le hizo a Sebastián. “Me quedo con algo puntual, que se supone que yo me lo había cagad… a él”.

El fuerte cruce entre Karina y Cami Andrade

En la conversación que tuvo con sus compañeros en el sótano, Karina comentó: “De todo lo que ella me dijo yo me sé otra historia, yo me la sé del ex pololo, de Gerardo. (Camila) Me contó toda su historia, bacán, la escuche….”, en ese momento Seba interrumpe y dice “¿ella estaba pololeando?”, a lo que Linda agrega: “¿me estai webia… que se cag… al novio también?”, a lo que ella contesta: “Sipo”.

Esto haciendo a la polémica separación entre Carla Jara y Francisco Kaminski, en donde Camila fue acusada de ser infiel con el animador, quien actualmente es su pareja.

“Me da mucha lata que le dijiste al Seba algo, no sé cuál fue la intención, eso es lo que te quiero preguntar, porque me pareció latero”, le comento Camila a Karina.

“El seba quedó impactado porque no sabía que tú tenías una relación, él pensaba que tú estabas soltera. ‘yo a Camila la he visto en varias situaciones, en un par de cenas quizás nos hemos topado en otro lugar, la última vez que te vi, era con él’, entonces, según yo, ustedes eran una pareja, eso fue lo que yo comenté”, respondió Karina.

Por su parte, Camila le señala que eso no fue lo que a ella le comentaron. “Tú habías dejado entrever que yo casi me había cagado a mi ex pareja”.

“Eso fue lo que dijo Gerardo, que fue una situación que pasó así”, respondió Karina, quien le pidió aclarar la situación “Me dices en mi cara que fue falso y uno estabas con Gerardo”.

“Yo no estaba con él cuando paso eso, cuando paso lo que paso con mi pareja actual, jamás cometí un acto de infidelidad”, contestó la animadora. Pero la situación lejos de calmarse continuó elevando la tensión.

“Sorry, pero de verdad no sé qué me estás hablando, yo siento que tenis que estar bien segura de lo que vas a decir. Me parece injusto, siento que deberías pensarlo, porque no tengo idea de lo que me estás hablando”, agregó Camila.

“Yo si y él (Gerardo) sabe lo que pasó también”, fue la repuesta de Karina, agregando un incidente que habría ocurrido en Brasil. “Que él te dijo ‘¿para qué me envías mensajes si estás con tu novio’?”, explicó.

“Creo que tienes que averiguar bien la historia, no seas tan soberbia. Pregunta bien la historia, es super cizañero de tu parte decir algo que no tienes idea (…) parece que tú sabes de mi vida más que yo”, puntualizó Andrade. “¿Es falso, te estoy preguntando a ti? Cami, si vas a vender el papel véndelo bien, no a mí que nos juntamos con las mismas personas”.

