La conocida animadora de televisión Eli de Caso se refirió durante un nuevo episodio de su programa “Los caminos de la vida” de Radio Pudahuel al ingreso de su hija Yuyuniz y su nieta Antonia a la segunda temporada del reality Gran Hermano Chile.

En una conversación con su hija Krishna, la animadora señaló que fue una sorpresa la decisión de sus familiares de ingresar al encierro de Chilevisión, ya que de hecho les avisaron poco antes de entrar a la “casa más famosa del mundo”. “Nos pilló así de sorpresa. Supimos dos días antes que se fueran. Fue como un terremoto familiar”.

“Yo creo que lo hicieron adrede las pillas”, agregó Krishna. Por su parte, Eli señaló que fue complejo. “Dos días antes de que se fueran… me vino un vértigo feroz, que llevo una semana donde se me da vuelta todo”.

El ingreso de Yuyuniz y Antonia a Gran Hermano

En el programa la animadora señaló que a pesar de que no estaban de acuerdo, lo único que pueden hacer como familia es apoyarlas en esta nueva etapa de su carrera.

“Lo que hemos conversado con la Krish, nosotros no podíamos hacer nada porque fue una decisión de ellas. Ellas dijeron ‘queremos vivir esta experiencia, queremos ganar unas lucas y lo vamos a hacer. Nosotros tuvimos que soltar lo que nos hubiera gustado que ocurriera, que era que no fueran. Para mí ha sido… olvídate.”

Por su parte, Krishna señaló: “Era que no fueran también desde el lugar de uno y la mirada de uno. Uno dice ‘tal vez yo no lo haría, pero tal vez para ellas va a ser una gran experiencia, que va a sumar’. Y tal vez también va a restar seguramente, porque entrar a un reality no es fácil. Pero es un aprendizaje profundo”.

“A uno al final lo único que le queda es apoyar, confiar y confiar en que ellas dos, por ejemplo, logren ser quienes son. Logren mostrarse de verdad quiénes son y la edición pase también por mostrar eso de ellas. No solo las partes más difíciles o más densas”, expreso. “Era una decisión que no puede pasar por nosotros, porque nosotros no estábamos ahí”.

“En dos días se fueron, así de simple, y te desconectaste de ellas quizás hasta cuando”, agregando “darle a los hijos las alas para volar, la independencia para tomar decisiones y para asumir su responsabilidad, y no dependen de mí. Ya les di los que tenía que darle y les enseñé lo que tenía que enseñarles”.

Revisa el registro a continuación