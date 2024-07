Un tenso episodio se vivió la noche de este martes en Gran Hermano, luego de que Sebastián quedó en Placa de Eliminación al ser sancionado por lanzarle dos vasos de agua a Manuel, luego de que el conocido chico reality encaró al italiano por enviarlo una semana más al sótano.

Sebastián no pudo competir en la prueba individual debido a una fuerte caída que tuvo en la piscina, por lo mismo, la decisión de ver en que lado de la casa alojará quedó en mano de los cinco mejores tiempos: Chama, Pedro, Waldo, Felipe y Manuel, siendo este último el encargado de desempatar, decidiendo que se quede en el sótano, lo que indignó a Ramírez quien lo encaró fuertemente.

Durante el capítulo en vivo, Diana Bolocco se dirigió a los jugadores para hablar sobre la situación en donde le pidió a los protagonistas, Manu y Seba, que hablen de lo ocurrido, para después preguntarle a Chama por su decisión de dejar a Seba en el sótano.

Seba vs Manu y Chama

En el espacio, Manu pidió sanción para Sebastián por el enfrentamiento. “A mí me gustaría pedir a Gran Hermano para sancionar a esa persona, que ojalá la gente vea qué persona es, porque si lo hace aquí delante de las cámaras, no me imagino afuera lo que es capaz de hacer”.

Por su parte, Seba rechazó cualquier tipo de reconciliación entre ambos en un futuro. “Yo entre acá a sacar caretas, yo no me voy a acercar a este cabro, porque desde el día uno dije que a este cabro no lo paso (…) es un lamebotas”.

Diana le preguntó a Chama los motivos de su decisión para dejar a Seba en el sótano. “No quiero compartir espacio con una persona que no colabora, que es cero aporte positivo en la casa, se tira pedos delante de uno, uno tiene que olerle la mier… deja el baño sucio. Es una persona que no tiene empatía hacia los demás, que come deja el plato en mesa. No quiero compartir el espacio, de tener un espacio limpio y agradable, porque gane la competencia, con una persona que es todo lo contrario”.

Mientras que Seba le respondió que ella, recientemente le dijo que era “chévere” por lo que no entendía su cambio de opinión. “La semana pasada te dije en el sótano que no te bañabas, que eras un cochino, que eras asqueroso, que no vas a la poceta, lo mismo que te estoy diciendo ahora, te lo he dicho”, expresó Chama.

“Patea las cosas, yo con personas así me da hasta miedo hablar”, agregó, a lo que Seba replicó: “Eso no me dijiste en el hotel, me estabas pidiendo hasta el número de pieza acá en Argentina, menos mal no te lo di”.

La ex Tierra Brava se impactó ante los dichos de Seba, desmintiendo lo sucedido. “Estaba acompañaba, está alucinando, yo estaba con una productora y él me saludó y hasta le rechacé el beso, me das asco. Patético, me das asco, ni aunque fueras el último hombre en la tierra me fijaría en ti”, explicó.

Revisa el momento a continuación