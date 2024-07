Gran Hermano anunció la noche de este martes que se realizó la primera espontánea de la segunda temporada, revelando a los pocos minutos que Alexandra Méndez, más conocida como La Chama, fue quien realizó la importante nominación contra dos de sus compañeros de casa.

Durante un tenso en vivo, en donde Chama incluso protagonizó un fuerte cruce con Sebastián Ramírez, Diana Bolocco confirmó la utilización de la espontánea, la cual le da mayor cantidad de votos a sus nominados, tres para el primero, dos para el segundo, y que de realizarse, el jugador no puede revelar a sus compañeros que lo hizo.

¿A quién nominó la Chama?

Al momento de ingresar, la ex Tierra Brava anunció a sus nominados. “Le doy tres votos a Felipe, al principio creía en él, pero luego ya ha sido un poco falso, lo creo un poco mentiroso, no creo en su persona, no creo en nada de lo que es él. Se une a nosotros (Team Black) para chequear información, para ver… hay varias actitudes que no me han gustado, que anda pendiente de todo”.

Mientras que su segundo voto fue para Yuyuniz, con quien protagonizó un fuerte cruce hace algunos días.

“No me siento cómoda con ella en el equipo, es una persona que siempre anda buscando un problema, no tiene respeto. Siento que me ha buscado mucho en muchas ocasiones queriendo provocarme, la he ignorado, siento que es una persona que cree que merece un respeto del cual ella no da”.

Agregando sobre los problemas de convivencia que la actriz: “No piensa en los demás, habiendo un lavaplatos que es para lavar los platos, ella está escupiendo ahí su saliva, cuando se despierta, cuando se lava los dientes, me parece asqueroso, me parece cero educación. Literal cuando lo hace me da náuseas y yo no puedo convivir con una persona así”.

