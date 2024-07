La tensión comienza a elevarse en Gran Hermano y los primeros conflictos ya llegaron a la segunda temporada de la edición chilena de “la casa más famosa” del mundo, en donde la Chama Méndez no se guardó nada y entregó su sincera opinión sobre su compatriota Carlyn Romero, con quien ya protagonizó una fuerte discusión durante los primeros días de encierro.

En este nuevo ciclo que se divide entre famosos y desconocidos, las amistades han comenzado a forjarse, como también los posibles primeros romances, en donde durante una conversación entre Sebastián Ramírez, Chama y Michelle Carvalho, analizaron el actuar de los demás jugadores, criticando la actitud de la ex Top Chef.

Chama arremete contra Carlyn

En ese contexto, todo comenzó cuando Seba le comenta Michelle que no confía en los demás jugadores. “No le creo a nadie en esta casa, no sé en quién confiar”, a lo que la ex Mundos Opuestos respondió “a los que tienen herpes, no”.

“No si es sin beso, este reality va a ser sin besos parece, pura convivencia, pura conversación no más. Ahora esta cuestión de la Carlyn que tú dices, puede ser verdad… eso de que se está haciendo la loca con el Migue y con el Pedro, lo que hablamos con la Carvalho es que a lo mejor quiere tener un triángulo”, comentó Seba.

“Si se mete con alguien, logra tener un poco más de pantalla”, agregó Michelle, añadiendo que “los europeos estaban locos por formar pareja”.

En ese análisis, la Chama se lanzó sin filtro contra su compatriota. “Obviamente cualquiera que busque emparejarse de la nada, dándose besos y todo eso quiere generar otra cosa. La enfermita de aquí (refiriéndose a Carlyn), una loca vale, una loca que me da vergüenza que diga que es venezolana, porque al final deja a las venezolanas así, como unas cualquiera”, puntualizó.

“Sus comportamientos, ¿tú crees que son normales? yo no juzgo, no es por juzgarla, pero al final te vas dando cuenta que son cosas innecesarias, tienen que hacer eso para brillar”, señaló Chama.

“No la juzgo, pero no vengas a venderme algo que no es. No me vendas que tú eres tranquilito, que eres un angelito que, ‘ay, la santa paloma’. No me vendas eso, sé tú y ya”.

Revisa el registro a continuación