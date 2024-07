Una de las grandes peleas de Gran Hermano Chile 2 se vivió la noche de ayer martes en el programa. Y es que con una intervención de Diana a la casa es que se desató un gran conflicto entre Chama, Michelle y Carlyn.

La pelea finalmente se dio debido a una planta que llevo Carlyn a la pieza de las mujeres, que estaba muriendo. Esto finalmente provocó que tanto Chama como Michelle le mencionaran este hecho, lo que provocó la molestia de Carlyn.

Tras todo esto, luego de una gran pelea en la transmisión en vivo, es que Carlyn decidió dejar la pieza de las mujeres y mudarse a la pieza de los hombres sin decirle nada a las otras chicas antes.

Es gracias a esto que finalmente las otras chicas se molestaron un poco con la actitud de la venezolana, quien no quiso hablar con ellas antes de salir de la habitación.

Apuntaron con todo

Finalmente, en la noche, antes de ir a dormir, Chama y Michelle hablaron sobre la situación y apuntaron con todos sus dardos a Carlyn. En esta misma conversación, Camila Andrade también decidió expresar su opinión al respecto.

“Soy la víctima, me ofendieron. Me fui con mi planta y soy víctima, hueona. ¿Decir eso en vivo? Es que me fui de la habitación, mis compañeros no me quieren, como que la hubiéramos maltratado y se tuvo..no aguantó más y se fue de la habitación, como pa llamar la atención, ¿cachai?“, mencionó Michelle en primera instancia.

“Se fue porque quiere dormir con tipos y ya. Porque equis, o sea porque le da la gana, pero…“, agregó Chama.

“La hueona está desesperada porque la pesquen. Desde que entró está ahí corriendo detrás de Miguel po hueon, no se aguantó dos días y ya está ahí metiéndose mano con un hueon en menos de 40 horas“, le respondió Michelle a continuación. Y es que la brasileña no tiene pelos en la lengua.

“Es su pedo y no la juzgo. Ella puede hacer de su culo un rancho, pero que no venga a poner cosas que no son, eso es lo que me molesta a mí. Si ella quiere acostarse con todos los chicos, dormir, abrazar, besarlos, manosearlos, su pedo. Pero que no venga a mí ah sabes a poner de una forma…“, mencionó Chama nuevamente destacando su punto.

Michelle claramente no dejó todo ahí. Y es que posteriormente también lanzó dardos a la actitud de Carlyn.

“Se está haciendo la víctima y dejando a una mal parada como si fuéramos acosadoras, agresivas. Ella no soportó y tuvo que irse porque sus compañeras la acosaron y se sintió pésimo y se… por una planta“.

Finalmente, Camila Andrade, que era la que estaba escuchando la conversación, decidió dar su punto de vista acerca de lo sucedido con Carlyn.

“A mí lo único que encuentro malo que no se haya acercado a decir lo que dijo en el programa acá, habiendo tenido la oportunidad. De una buena manera porque somos gente adulta, o sea, todos podemos hablar las cosas, qué onda. Y yo se que si ella venía para acá, en un buen plan, yo se que ustedes también… Yo creo que ustedes no le iban a gritar, no lo dudo, somos gente adulta“, mencionó.

Revisa la conversación de Chama y Michelle