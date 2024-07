A diferencia de la temporada anterior, en esta nueva edición Gran Hermano Chile vino con más actividades para los participantes. Y es que durante su primera semana de emisión hemos visto varias dinámicas entre los jugadores.

Ahora, una nueva actividad desató las risas de los participantes y también de los usuarios en redes sociales. Y es que en la dinámica los participantes tenían que poner un cartelito con cualidades hacia el compañero que ellos eligieran, siendo negativos o positivos.

Yuhui y Camila sufren altercado

El que sorprendió durante esto fue Yuhui y es que tuvo un pequeño cruce con Camila Andrade debido a su elección. En concreto, el cocinero sacó un cartel que tenía la palabra hipócrita en el y decidió ponérselo a Camila Andrade en el cuello, algo que sorprendió e hizo reír a los participantes de la casa.

“Yo creo que Cami no es hipócrita con nadie de aquí, afuera no sé. Yo escuché noticias. Y yo creí que era así no más“, mencionó Yuhui para luego agregar: “Es que otros chiquillos que están ahora no merecen ese, eh eso“.

En un inicio Camila se rio un poco, pero a medida que pasaba el tiempo comenzó a cambiarle la cara para hacer una más de pena y vergüenza.

“Está bien, creo que entrar a explicar algo personal de mi vida, innecesario en este minuto, pero está bien que lo veas de esa manera, no tengo nada más que decir“, mencionó en primera instancia.

“Creo que cada uno tiene su historia, su verdad, sus valores, uno sabe lo que hizo, lo que no hizo y si tienes esa percepción de mí por algo que viste o por algo que escuchaste tiene que ver con tu personalidad y con lo que tú lograste absorber de lo que escuchaste o lo que viste. Así que todo bien Yuhui“, agregó y finalizó con mala cara.

Revisa el momento de Yuhui con Camila Andrade

Las redes sociales explotaron inmediatamente y algunos piensan que Yuhui en realidad fue influenciado por Linda para así ponerle el cartel a Camila, pero esto no está del todo claro debido a que no está el video completo de esta interacción entre los participantes.