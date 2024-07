La competencia de Gran Hermano comenzó con todo, en donde los primeros conflictos ya comenzaron a aflorar en la casa y uno de ellos tiene a Felipe Thompson como uno de los protagonistas.

El deportista e ingeniero comercial encendió las redes luego de un inesperado cruce con Alexandra “La Chama” Méndez, en donde Pedro Astorga alzó la voz para defender a la ex Tierra Brava.

Pero como era de esperarse, las redes sociales se encendieron con la situación y rápidamente tomaron partido.

Redes sociales reaccionan a cruce entre Felipe y Pedro

A través de X los cibernautas expresaron su molestia con Felipe por sus dichos contra Chama, en donde muchos apuntan a que él debiese ser el primer eliminado del espacio.

Revisa la reacción de las redes a continuación

El comentario de Felipe contra Chama que enojó a los televidentes

Durante la actividad del trono, los participantes debían responder alguna de las preguntas aludiendo a alguno de sus compañeros, quienes debían sentarse en el trono. En ese contexto Felipe debió escoger al “más narcisista de la casa”, escogiendo a Pedro. “Independiente de ser una persona super calmada, si hace mucho sentir su opinión, como que quiere imponer su opinión”.

“Yo no sé si es un humor tuyo o eres así, pero te escuché que le dijiste algo a la Chama cuando estábamos en la otra actividad. La forma de decirlo a mí no me pareció correcta y si tratas así a alguien yo no lo voy a dejar pasar. No sé si fue por esa instancia que me dices eso, pero si impongo un cierto respeto cuando creo que es necesario”, respondió Astorga.

Durante la discusión, Felipe agregó: “Lo que si creo es que es difícil hablar por la otra gente, si a la Chama le hubiese molestado, está bien que ella me lo diga. No sé si es tu deber ir a defenderla, tiene 31 años. Ella se estaba riendo y tú me paraste el carro”.

Por su parte, Chama estaba desconcertada con lo ocurrido y preguntó cuál fue el comentario que Felipe hizo sobre ella, sin entender bien lo sucedido.

En la actividad en donde debían compartir algo personal de ellos para conocerse mejor, Felipe señaló “la Chama me echó la putead…,’Ya andante, no sabis nada’ me dijo. Soy picada a chora, no tenís ni un brillo, cara de ampolleta”, en donde irrumpió Pedro pidiendo que se calme.

Felipe comentó que fue una broma y que no lo hizo de mala forma, que de hecho no se acuerda bien de la situación, en donde el ganador de Pareja Perfecta irrumpió diciendo: “Yo igual me acuerdo, lo dijiste mala forma, así no se dicen las cosas”.

Inmediatamente, las redes comenzaron a comentar lo sucedido pidiendo que el nuevo jugador de Gran Hermano sea el primer eliminado de la competencia.

Revisa el momento a continuación

¿Quién es Felipe Thompson?

El jugador es un ingeniero comercial de 30 años, vive en Vitacura. Es deportista y señala ser un amante del pádel y el fútbol. Vivió 10 años fuera de Chile, en distintos países, en donde ganó una beca deportiva para estudiar en Estados Unidos y jugador futbol en la universidad.