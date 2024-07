Tras unos pocos días, ya se ven los primeros conflictos en la casa de Gran Hermano. Y es que los participantes ya poco a poco empiezan a tener los primeros problemas de convivencia.

Sin más que decir, durante el en vivo de la noche, Chama, Michelle y Carlyn se pelearon por una planta, lo que provocó que la última se cambiara de pieza.

Eso no es todo y es que también vimos un conflicto de Pedro con Felipe, todo esto mientras se realizaba la actividad del Trono, una conocida dinámica que se tomó la primera temporada.

Volvió el trono

En esta misma Pedro tuvo un pequeño conflicto con Felipe Thompson debido a una situación que se vivió anteriormente en la casa con otra actividad.

Todo comenzó cuándo Felipe llamó a Pedro al trono y mencionó que el era el más narcisista de la casa. Esto sorprendió al chico reality y aprovechó de decirle todo lo que pensaba.

“Creo que Pedro, independiente de ser una persona calmada, sí hace mucho sentir su opinión cuando llegan las… y como que quiere imponer más su opinión que la otra gente. Tiene una forma de decirlo como que es superimponente“, mencionó Felipe ante la actitud de Pedro.

Y es que Pedro se mostró bastante molesto desde el inicio de la actividad con el joven, esto debido a un conflicto anterior en otra actividad.

“Todavía no sé si es humor tuyo o erí así. Pero, te escuché que le dijiste algo a la Chama cuando estábamos en la otra actividad, que la forma de decirlo a mí no me pareció correcta. Y si tratai así a alguien, yo no lo voy a dejar pasar“, mencionó en respuesta Pedro.

En concreto, las palabras de Felipe a Chama fueron las siguientes:

“Chama no te enojes tampoco ah. Me fui en pálida en mala la vola po. Me echo la putea la Chama, me echo la putea no más. ‘Ya ándate la hueona no sabí na’ me dijo. Soy pica a chora vo, no tení ni un brillo y la media cara de ampolleta“, mencionó en otra actividad Felipe, lo que terminó con un comentario de Pedro diciéndole “Ey, tranquilo“.

Con esto, Pedro frenó al tiro su broma y en la dinámica se lo hizo decir a Felipe en el trono y, según el mismo mencionó, estaba esperando la oportunidad de salir él para así mencionarle las cosas a Thompson.

“Lo dijiste de mala forma, así no se dicen las cosas. O sea, a mi parecer. Quizás si tu hablai así lo podí seguir haciendo, pero si yo te escucho, de nuevo te voy a parar“, mencionó Pedro en respuesta a lo dicho por Felipe en la anterior actividad.

Revisa el momento entre Pedro y Felipe