Gran Hermano vivió una tensa noche de salvación en donde los líderes de la semana, Pedro y Carlyn, debieron escoger a quien salvar entre sus compañeros nominados, decisión que molestó a Michelle Carvalho, quien no esperaba la decisión de su amigo.

Los inmunes escogieron a Manuel Napoli, para que no enfrente la Placa de Eliminación, en la cual quedaron Michelle Carvalho, Daniela Bravo, Felipe Thompson y Valentina Abello. Sin embargo, esta fue anulada debido a que hubo un voto “cantado“. Pero previa a la situación, Pedro y Carlyn explicaron su decisión.

Dirigiéndose a Michelle, Pedro señaló: “Me gusta ser fiel a mi palabra, no me gusta que te sientas traicionada. De hecho, te lo digo acá. Es una cosa que sabes tú y se yo no más. Llegara a pasar que te vayas, yo me hago responsable por lo que habíamos hablado antes“, añadiendo: “Escogimos a Manuel poniendo en perspectiva, yo estoy 100% seguro de que la Michelle no se va a ir”.

La molestia de Michelle con Pedro

La situación no le agradó a la brasilera quien expresó su molestia durante una conversación con Chama y Camila Andrade. “Me sacrificaron a mí y ni siquiera pudieron salvar al otro, y eso es lo más estúpido”.

“Me mandaron al choque como vaca al matadero para salvar a Manuel, un hue… que conoce hace tres días“, añadiendo que se siente decepcionada de la actitud del deportista. “Que Pedro se haya dejado manipular por Carlyn, versus a mí que me conoce hace 12 años, Independiente si yo me vaya a quedar o no, es la actitud”.

Voto anulado

Durante el capítulo de estreno, la animadora del espacio, Diana Bolocco, reveló que la salvación quedaba anulada, ya que fue revelado antes de expresar su decisión.

“Ustedes saben que está absolutamente prohibido revelar la decisión de quién salvarán de placa antes de mi autorización”, señaló Gran Hermano, añadiendo:

“Sin embargo, Carlyn he advertido una situación en la que manifiestas la intención de salvar a Manuel. Debido al incumplimiento de esta regla, le informo a los líderes de esta semana que esta salvación queda anulada”.

La revelación del voto ocurrió durante una conversación entre Carlyn, Yuhui y Manu. “Pedro y Carlyn quizás te van a salvar”, comentó el ex Discipulo del Chef, a lo que la Top Chef comentó: “Así va a ser”.