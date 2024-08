Uno de los temas más comentados en redes sociales fue el término de Jorge Aldoney y Skarleth Labra. La pareja, que se formó en Gran Hermano, tuvo un gran apoyo del público, los que seguían de cerca su relación.

Por esta razón, cuando se reveló que ambos terminaron, es que muchos quedaron devastados, dejando mensajes en sus respectivas redes sociales.

Y es que solo fue Jorge el que se refirió a esto en sus redes sociales mediante un mensaje en su canal de difusión en donde reveló que no le dejaran más mensajes a la joven.

Denunció acoso

Mediante historias en su cuenta de Instagram, Skarleth mostró por primera vez todos los mensajes que ha recibido de una sola persona en diferentes post que ha hecho en su cuenta.

“Yo entiendo que nos quieran, pero esto es acoso“, reveló mostrando el chat de una cuenta que le envía largos mensajes cuestionando su relación y también la relación que tiene con su madre. Y es que esta persona asegura que el terminó de la relación entre ambos se debió a las recurrentes visitas de su madre a la capital y también a diversos comentarios de otros fanáticos de cada uno de ellos.

Y es que el chat que mostró la joven tenía demasiados mensajes y según reveló, la misma persona se haría varias cuentas para así acosarla con sus “consejos”.

“Gracias por el cariño. Me hace sentir en paz que les impacte como a mí, no entiendo como puede haber gente con tanto tiempo libre para envenenar a otras personas hasta el punto de volverla locx, esa persona me acosa hace mucho y se ha creado más de 20 cuentas, la verdad que es desgastante, pero he aprendido con el tiempo a llevar las redes sociales“, mencionó en la siguiente historia.

Revisa los dichos de Skarleth sobre el acoso en Instagram