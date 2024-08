Hace algunos meses se reveló que Pamela Díaz inició acciones legales contra Adriana Barrientos y Hugo Valencia panelistas del programa Zona de Estrellas, luego de sus dichos sobre la fiera en el espacio de Zona Latina.

En el programa de farándula, los panelistas analizaron los dichos de Daniela Aránguiz durante su paso por el reality Tierra Brava, en donde en una transmisión en bruto señaló: “La Pamela metió hasta marihuana pa’ dentro del reality… me estás huevia…”. Lo que fue captado por los televidentes.

En ese momento, Hugo Valencia comentó: “Daniela Aránguiz aseguró que esta mujer es prácticamente una narcotraficante”, para luego agregar “el cartel de la Negra“. Por su parte, Barrientos añadió: “75 kilos de marihuana, al kilo cinco millones (de pesos)… la Pamela ganó alrededor de 1.800 millones de pesos”.

Disculpas públicas a Pamela Díaz

Tras esto, la fiera participó en un capítulo de Podemos Hablar, en donde confirmó las acciones legales y negó las acusaciones. “En primer lugar, no soy narcotraficante, y segundo, no llevé marihuana ni menos una maleta con setenta y tantos kilos. Y yo no gané $1.200 millones, si hubiese ganado eso, no estaría sentada acá”, expresó.

“Tírame humor y tirarme talla, yo lo puedo entender, porque me gusta la televisión y yo me cag… de la risa y todo, pero cuando ya pasas un límite y los GC son “la nueva narco de Chile”… hay mentiras que tú puedes dejar pasar para no hacer atados y otras que sí me molestan”.

A través de sus redes sociales, tanto Hugo como Adriana compartieron en sus historias de Instagram sus disculpas públicas contra Pamela Díaz, las cuales habrían sido solicitadas por la Fiera en este contexto y al parecer serían parte del acuerdo. Sin embargo, hasta el momento, no se conocen detalles.

“El día 6/03/2024 en el programa “Zona de Estrellas” señalé una serie de hechos falsos en contra de Pamela Díaz Saldías, de los cuales me arrepiento y retracto. Así, pido públicamente mis más sinceras disculpas a Pamela“, señalan en el comunicado.