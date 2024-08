El programa Podemos Hablar estrenará un nuevo capítulo este viernes 23 de agosto, y ya se han dado a conocer los rostros famosos que participarán en el espacio conducido por Julio César Rodríguez.

Como es habitual, figuras del mundo del arte, la política, la televisión, la música, el deporte y la actualidad estarán presentes para compartir aspectos de su vida personal y profesional, revelando anécdotas inesperadas.

Además, esta nueva temporada trae una gran sorpresa: Yerko Puchento, el icónico personaje interpretado por Daniel Alcaíno, se une al programa, donde hará reír a los invitados con sus divertidas intervenciones.

¿Quiénes son los invitados de este viernes?

En un nuevo capítulo de estreno estará presente la comediante Pamela Leiva, quien triunfó en la edición 2023 del Festival de Viña, quien se reencontrará en el programa con su ex compañero del reality “1810” y gran amigo, el futbolista e ídolo de Colo-Colo, Gabriel “Coca” Mendoza.

También estarán presente en el espacio el futbolista Toby Vega, quien también fue parte del reality de época de Canal 13 y la periodista Javiera Naranjo.

Las confesiones de Pamela Leiva

En el espacio, la comediante fue consultada sobre el porqué no invitó a su amigo Coca a su matrimonio el 2017. “No lo invité porque estábamos medios enojados… Aparte que mi exmarido le tenía mala, le caía mal el Coca y decía “no quiero a ese indio metido en mi matrimonio”, expresó.

En el espacio, la comediante también se refirió a los inicios de su carrera y cómo lleva el éxito actual, en donde recientemente se presentó en el Arena Monticello frente a más de 3000 personas.

“Yo muchas veces llegué donde tenía que hacer show y no llegaba nadie y yo me iba y decía no importa, mañana será otro día y la seguía remando y así muchos años hasta que llegó la oportunidad del Festival de Viña. Ahí se marcó un antes y un después para mí”.

También comentó las pifias que recibió en el festival de Longaví. “A mí la pifia es igual que si me dieran una cachetada, para mí es igual de violento que hubiera subido alguien al escenario y me pega, y ante una agresión, uno se defiende muchas veces con las herramientas que uno tiene en ese momento”, explicó.