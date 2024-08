"No quiero a ese indio...": Pamela Leiva confiesa por qué no invitó a Coca Mendoza a su boda

Podemos Hablar estrenará este viernes un nuevo capítulo en donde se verá un inesperado y emotivo reencuentro televisivo: La comediante Pamela Leiva y su gran amigo Coca Mendoza, a quien conoció durante el encierro del reality “1810”.

La exitosa comediante que triunfó en el Festival de Viña respondió a una directa pregunta del ídolo de Colo-Colo. “Ella es mi hermana chica” manifestó el deportista, pero luego lanzó: “igual no me invitó a su matrimonio”.

Pamela Leiva confiesa por qué no invitó a Coca a su boda

La comediante y actriz se casó durante el 2017 y anunció su separación un año después. Acerca de por qué no invitó a quien era su gran amigo, Pamela señaló que tuvo que ver con una decisión que tomó su ex pareja, a quien no le agradaba el Coca.

“No lo invité porque estábamos medios enojados… Aparte que mi exmarido le tenía mala, le caía mal el Coca y decía “no quiero a ese indio metido en mi matrimonio”, expresó, según revela un avance compartido a RedCarpet.

La exitosa carrera de Pamela Leiva

La comediante, que recientemente se presentó en el Arena Monticello ante más de 3 mil mujeres, señaló que fue un camino complicado. “Yo muchas veces llegué donde tenía que hacer show y no llegaba nadie y yo me iba y decía no importa, mañana será otro día y la seguía remando y así muchos años hasta que llegó la oportunidad del Festival de Viña. Ahí se marcó un antes y un después para mí”.

También se refirió a las pifias que recibió en febrero pasado en el festival de Longaví. “A mí la pifia es igual que si me dieran una cachetada, para mí es igual de violento que hubiera subido alguien al escenario y me pega, y ante una agresión, uno se defiende muchas veces con las herramientas que uno tiene en ese momento”, explicó.

“Porque hay que estar en los zapatos de uno, para sentir esa agresión gratuita porque si no te gusta el trabajo de un comediante, quédate callado, pero tratar de hacer sentir mal a alguien que está en un escenario con el único fin de que tú lo pases bien, lo encuentro que es una maldad y una crueldad sin igual”.