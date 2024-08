Una de las parejas más queridas, sino la más, de la primera temporada de Gran Hermano al parecer no está viviendo un buen momento. Jorge Aldoney y Skarleth Labra vuelven a ser noticia tras un preocupante mensaje del ex Mister Mundo Chile.

Hace unas semanas ya se había hablado de un término tras un mensaje de Jorge en Twitter que se volvió viral y luego borró. Pero tras ello, reconocieron peleas y que seguían juntos.

Pero ahora la nueva publicación de Aldoney volvió a preocupar a sus seguidores, que ya hablan de que ahora sí se terminó la relación.

¿Qué dijo Jorge sobre Skarleth?

“Yo les agradezco enormemente todo su apoyo y es cierto, mi relación fue pública desde un inicio. Por eso les debo tanto y les agradezco todo su cariño. Ninguno le hizo nada malo al otro. No ataquen ni inventen cosas de Skarleth porque ella no me ha hecho nada malo a mí, ni yo a ella“, escribió Jorge.

El mensaje fue enviado desde su canal de difusión en Instagram, seguido del siguiente texto:

“Y no voy a hablar más del tema. Déjenla tranquila. Merecemos de parte de ustedes también un respeto. Cariños”, cerró Aldoney.

Mensajes que si bien no confirman el término de una relación, tiene todo el tono de que hay problemas entre ambos y sus fanáticos ya reaccionan a que finalizaron su relación.

Hace poco, la pareja había contado que ya no vivían juntos, con Skarleth yéndose a vivir a otro departamento. Claro que pasaron juntos varias noches y que mostraron por Instagram.

Incluso, la noticia de esta semana era que habían agrandado su familia con un nuevo perrito, Fede.

Habrá que esperar si alguno de los dos entrega un mensaje más claro en cuanto a su relación y si realmente terminó o es un malentendido. Y es que por la cantidad de fanáticos que tiene la pareja, fue una noticia negativa para todos sus seguidores.