Un intenso momento se vivió en Gran Hermano, en donde Alexandra Méndez, conocida como la ‘Chama‘ vivió su día de furia arremetiendo contra “Big“, recibiendo una fuerte sanción que deja en zona de peligro su permanencia en la casa.

Todo comenzó en la mañana, cuando Gran Hermano despertó a los participantes con una alarma debido a que no se levantaron al momento que les fue indicado. Esta situación generó la ira de la ex Tierra Brava, quien señaló que no se sentía bien y deseaba dormir un poco más.

La Chama se levantó indignada con rumbo al confesionario, pateando la puerta y arremetiendo a los gritos contra Gran Hermano.

El día de furia de Chama: Fue sancionada

La jugadora ingresó gritando al lugar, lo que llamó la atención del resto de sus compañeros, en donde señalaba que la situación era injusta, ya que ella, por competencia, ganó estar en el lado de la casa que tiene comodidades.

“¡Yo veo aquí gente durmiendo hasta la put… tarde! Aquí toda esta gente de mier… duerme, primeramente la Antonia, esa duerme como una hija de put… ¡Hoy me van y me ponen esa put… alarma! Estoy harta de que las cosas sean para algunos y para otros no”.

“Ayer estaba durmiendo una persona más, todos estos días han dormido más y entonces me pones esta alarma. A todos los dejas dormir, lo haces conmigo nada más”.

En ese momento, Chama se saca el micrófono muy molesta. “Me parece una falta de respeto enorme que me pongan esa alarma sin yo estar en el sótano, siempre todas las mier… que duermen aquí, las put… plantas que tienes, duermen hasta la hora que quieren”.

Por su parte, Gran Hermano le respondió que puso la alarma porque los despertó hace una hora y la mitad de la casa seguía durmiendo. “Hay que respetar los horarios de las actividades, si no se cumplen tengo que intervenir”.

“Tú no me tienes que meter en el saco, porque yo estoy hablando por mi, no estoy hablando por los demás (…) aquí la gente duerme hasta la put… tarde”, respondió ella.

Durante el en vivo, Diana Bolocco le comunicó a Chama que debido a lo ocurrido, Gran Hermano decidió sancionarla.

“Conversó conmigo de manera muy desmedida”, explicando que los jugadores pueden decirle lo que quiera, siempre en el margen del respeto. Enviándola directamente a placa de eliminación, sin la opción de ser salvada por el líder de la semana ni por la competencia de salvación.