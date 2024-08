Gran Hermano estrenó un capítulo en donde se vivió una esperada e intensa noche de nominación en la cual los jugadores votaron para dejar en zona de peligro a alguno de sus compañeros.

Sin embargo, antes de comenzar las votaciones ocurrió un tenso momento en donde Chama se enfureció debido a que Gran Hermano la despertó con alarma, pateando la puerta para hablar con él en el confesionario y gritando indignada por lo sucedido.

“¡Yo veo aquí gente durmiendo hasta la put… tarde! Aquí toda esta gente de mier… duerme, primeramente la Antonia, esa duerme como una hija de put… ¡Hoy me van y me ponen esa put… alarma! Estoy harta de que las cosas sean para algunos y para otros no”, explicó a gritos, sacándose el micrófono. Todo esto, le valió una sanción.

¿Quiénes son los nominados de esta semana?

La primera nominada de la semana es Chama, quien debido a su fuerte cruce fue sancionada y fue enviada directamente a placa, sin la opción de ser salvada por el líder ni competir en la prueba de salvación.

Mientras que el resto de la placa la componen: Camila Power (11), Felipe (8), Antonia (6), Cami (6) y Patricio (5)

Así votaron los participantes

Carlyn : Voto legado a Iván (2 votos)

: Voto legado a Iván (2 votos) Michelle : Nominación espontánea Camila Power (3 votos) y Felipe (2 votos)

: Nominación espontánea Camila Power (3 votos) y Felipe (2 votos) Iván : Camila Power (2 votos) y Waldo (1 voto)

: Camila Power (2 votos) y Waldo (1 voto) Felipe : Chama (2 votos) y Patricio (1 voto)

: Chama (2 votos) y Patricio (1 voto) Cami Andrade : Antonia (2 votos) y Camila Power (1 voto)

: Antonia (2 votos) y Camila Power (1 voto) Íñigo : Patricio (2 votos) y Chama (1 voto)

: Patricio (2 votos) y Chama (1 voto) Angélica : Manu (2 votos) y Iván (1 voto)

: Manu (2 votos) y Iván (1 voto) Waldo : Antonia (2 votos) y Felipe (1 voto)

: Antonia (2 votos) y Felipe (1 voto) Camila Power : Cami (2 votos) y Iván (1 voto)

: Cami (2 votos) y Iván (1 voto) Yuhui : Camila Power (2 votos) y Antonia (1 voto)

: Camila Power (2 votos) y Antonia (1 voto) Antonia : Cami (2 votos) y Patricio (1 voto)

: Cami (2 votos) y Patricio (1 voto) Chama : Camila Power (2 votos) y Antonia (1 voto)

: Camila Power (2 votos) y Antonia (1 voto) Pedro : Íñigo (2 votos) y Felipe (1 voto)

: Íñigo (2 votos) y Felipe (1 voto) Manuel : Felipe (2 votos) y Camila Power (Anulado por complot) (1 voto)

: Felipe (2 votos) y Camila Power (Anulado por complot) (1 voto) Patricio : Íñigo (2 votos) y Camila Power (Anulado por complot) (1 voto)

: Íñigo (2 votos) y Camila Power (Anulado por complot) (1 voto) Miguel : Felipe (2 votos) y Camila Power (1 voto)

: Felipe (2 votos) y Camila Power (1 voto) Linda: Cami (2 votos) y Patricio (1 voto)

El día de furia con Chama

En conversación con Cami y Michelle, tras conocer la sanción en su contra, Chama les señaló: “Hoy yo me sentía mal, se lo dije a ellos, entonces cuando llegó allá porque le subieron el volumen a la alarma, me moleste. No me habrían la puerta del confesionario por eso le metí una patada así. No está bien, obviamente”.

“Me parece una falta de respeto enorme que me pongan esa alarma sin yo estar en el sótano, siempre todas las mier… que duermen aquí, las put… plantas que tienes, duermen hasta la hora que quieren”, expresó visiblemente molesta.

Chama se indigna con Gran Hermano