Una nueva eliminación se llevó a cabo este domingo en Gran Hermano en donde Carlyn Romero se convirtió en la quinta jugadora en abandonar la casa más famosa del mundo en su edición chilena por decisión del público.

Durante su paso por el espacio de CHV la influencer protagonizó distintos cruces con otros jugadores, entre ellos con Alexandra Méndez, conocida como la “Chama”, con quien tuvo una tensa convivencia.

En conversación con RedCarpet, Carlyn se refirió a la relación con la ex Tierra Brava dentro de Gran Hermano.

La convivencia de Carlyn y Chama

La ex Top Chef VIP reveló que cree que a su compañera le gusta uno de los jugadores, pero que no es Manu, quien ha demostrado interés romántico por Chama.

Carlyn señaló que siempre tuvo una relación muy tensa con ella. “Me ve como competencia, porque nunca pudo ganar un desafío que tuvimos juntas, siempre lo gané yo”, asimismo, señala “siempre tuve una personalidad más extrovertida en la casa y eso también pudo hacer que a ella le enojara, porque ella siempre ha querido sobresalir”.

En la misma línea, revela otra posible causa de los cruces entre ambas. “También me acuerdo cuando hubo la dinámica de que los hombres nos bailaron sexy, Pedro me escogió a mí y a ella le gusta Pedro”.

Agregando que es algo que se conversa en la casa. “También Manu lo dijo, en la segunda o tercera semana, yo le dije: ‘hue.. no te arrastres tanto, ten amor propio, no puedes ser así’ y él me decía ‘a ella le gusta Pedro, ¿verdad?, y yo le decía: ‘sipo si le gusta,, se nota'”.

“Entonces como eso, que me haya sacado a mí en el baile sexy, Pedro también en las fiestas conmigo, yo soy muy atrevida y le bailaba pegado, no tenía ningún tipo de idea limitante, no tenía vergüenza en hacerlo, siempre fui muy espontánea y tal vez eso es algo que a ella no le gusta, que yo sobresaliera en la casa en ese sentido y más en las competencias, que siempre ganaba”.

“Ella solita me tomó una rabia que yo nunca supe por qué”, explicó.