Carlyn Romero se convirtió en la quinta eliminada de la nueva temporada de Gran Hermano por decisión del público, en donde la influencer se enfrentó a una complicada y dividida placa compuesta por Chama, Íñigo, Felipe y Patricio.

En conversación con RedCarpet, la ex Top Chef VIP respondió a los dichos de Camila Andrade en su contra, en donde se refirió a ella como la más “tramposa”.

Carlyn responde con todo a Cami

Todo ocurrió durante la actividad del ‘tribunal‘, en donde Cami sacó un papel con un adjetivo y debía indicar cuál de sus compañeros calzaba más con el término.

En ese contexto, la animadora debió decir quien de sus compañeros era el “más tramposo/a”, respondiendo que la persona a la que quería señalar ya no se encontraba en competencia, haciendo referencia a Carlyn, para después nombrarla directamente

Sobre esto, la influencer señaló: “Es la más hipócrita y mentirosa. No me sorprende porque nunca fue capaz de decirme nada a la cara, siempre me acerque a ella, de buena voluntad en todo sentido”.

“Ella siempre fue muy mosca muerta, muy ‘ay, yo no hago nada, me hieren, la gente me trata mal por lo que hice afuera’. Muchas veces la defendí de Michelle, que la trataba muy mal por este tema, pero de un momento a otro dejó de tener como una empatía, una amistad conmigo dentro de la casa, nunca entendí por qué”, comenzó explicando. “Nunca fue capaz de decírmelo en la cara”.

“Y no me sorprende que me haya dicho esto de tramposa porque insisto, no es capaz de decir las cosas en la cara, siempre se esconde bajo la falda de Michelle y Chama”.

“Si te das cuenta ella nunca se mete en un conflicto, ella siempre pasa desapercibida por debajo de la mesa, porque no le importa como crear alguna revolución, porque sabe que lo puede pasar mal, que la pueden echar de la casa. Es cobarde, Cami es una persona muy cobarde”, puntualizó.

