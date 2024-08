Una inesperada e impactante información se filtró este martes sobre Manuel Napoli, uno de los participantes de la segunda temporada de Gran Hermano, quien salió en ambulancia del espacio.

A través de las conversaciones de sus compañeros, las cuales se viralizaron rápidamente a través de redes sociales, se reveló que el italiano salió del espacio de forma temporal.

¿Qué le pasó a Manu en Gran Hermano?

Los jugadores comentaron lo sucedido, visiblemente preocupados por lo ocurrido. Según revelaron, el italiano tuvo una fuerte caída durante la competencia.

En una conversación entre Linda y Antonia, ambas entregan su opinión sobre la situación. “¿Cómo estará el Manuel? igual fue grave la cuestión, pa que que lo lleven en ambulancia y toda la we…”, señaló Linda, a lo que la hija de Yuyuniz responde: “No y para que lo lleven al hospital… bélico. Ojalá este bien”.

“Al principio yo pensé que me estaba webia… y me dio rabia, porque dije ‘este hue… mar… se tiró al piso solamente porque perdió’, en mi mente lo decía, no se lo dije”, comentó Antonia.

Mientras que en otro punto de la casa, Chama y Yuhui se referían a lo sucedido. “Lo llevaron a la clínica, me preocupa”, indicó la ex Tierra Brava.

Hasta el momento se desconoce oficialmente que pasó con el jugador italiano, sin embargo, ya se encuentra de regreso en la casa. Aún no está claro si podrá participar en las competencias físicas.

Afortunadamente, Manu ya se encuentra de regreso en la casa de Gran Hermano y está bien de salud.

De hecho, el mismo le reveló a sus compañeros sus impresionas tras no poder terminar la prueba de la forma que él esperaba y además, quedar en el sótano por una semana. “Un desastre. no pasada nada, me hace más fuerte. Maravilloso desastre”.

Asimismo en conversación con Chama le reveló que le dieron información del exterior. “Afuera me quieren mucho“, explicó el italiano, señalando que recibió en el hospital esos comentarios, a lo que la ex Tierra Brava le responde: “Que bueno”.