La quinta eliminada de Gran Hermano Chile 2 fue Carlyn Romero. La venezolana recibió más de 50% de los votos del público y abandonó la casa más famosa del mundo sin poder despedirse de sus compañeros.

Debido a su eliminación es que este martes RedCarpet pudo conversar con Carlyn sobre todo lo sucedido dentro del encierro y la convivencia con sus compañeros dentro de la casa.

Aquí lanzó fuertes comentarios contra algunos de sus compañeros, siendo uno de ellos contra Pedro Astorga, uno de los favoritos del público.

Se fue con todo contra Pedro

Carlyn reveló que una de las personas con las que tuvo un cambio de imagen de cómo era afuera y adentro es Pedro. Y es que reveló que en el encierro su actitud con ella cambió.

“Pedro. Nosotros tuvimos contacto en redes sociales hace un tiempo y nada, me pareció una persona bacán y de repente adentro de la casa, igual todo estaba superbién, nos llevábamos superbién“, comenzó diciendo.

“Cuándo yo empecé a mostrar molestias como con Michelle, él empezó a cambiar completamente conmigo a tal punto de qué yo decía buenos días y no me contestaba. No me miraba a la cara, eh cualquier cosa“, agregó.

Incluso mencionó el altercado con Manu y las naranjas, en donde Pedro tomó el lado por Manuel, algo que de igual forma molestó a Carlyn agregando que “tomó una postura muy pendeja“.

“Me decepcionó bastante como dije ‘ay este hueón está jugando un personaje’. No es la persona sería que dice ser y justa que dice ser. Por eso también en la casa le tienen miedo, de hecho Pedro dice ‘Silencio’ y es silencio, es como el Papá de la casa y también porque gana las competencias, entonces nadie quiere tener mala con él porque, sino después, no los pueden salvar“, explicó.

Revisa los dichos de Carlyn sobre Pedro