Carlyn Romero se convirtió en la quinta eliminada de la segunda temporada de Gran Hermano por decisión del público, en donde la influencer integró una compleja placa junto a Íñigo, Felipe, Chama y Patricio, con quien tuvo una reñida definición.

En conversación con RedCarpet, la ex participante de Top Chef VIP, entregó detalles sobre su paso por la “casa más famosa del mundo” y además, se refirió a las acusaciones de “trampa” durante las competencias.

Carlyn responde a los comentarios sobre “trampa”

La influencer se involucró en una fuerte polémica dentro del encierro en donde tras una prueba de salvación en donde debían desenredad unas cuerdas, pero sin tocar los mosquetones, fue acusada de hacer trampa, e incluso Chama, quien llegó junto a ella a instancias finales, quiso renunciar al espacio.

Acerca de esto, Carlyn negó las acusaciones y nos señaló que “fue un tema de mecánica del juego, yo no tuve nada que ver ahí, si no Gran Hermano también lo hubiese dicho. Se revisaron las imágenes y efectivamente yo no desabroché ninguna cosita, se soltó y yo lo volví a enganchar como me dijo la conductora del programa”.

“No hubo trampa, fue un juego limpio, cosa que le hubiese pasado a ellos, pero eso tampoco influyó en quitarme tiempo o ganar ventaja sobre esto“, explicó.

Asimismo, se refirió a la última competencia de salvación, en donde Carlyn llegó a instancias finales junto a Iván Cabrera y, nuevamente, se alzaron las acusaciones de trampa.

Esto puesto que debían mantener el equilibrio en una plataforma de resortes sosteniendo una pelota sobre una curva y una de las reglas consistía en que si se caía la pelota, el participante o si los jugadores tomaban la cuerda para mantener el equilibrio, quedaban descalificados.

“Efectivamente, sí agarré la cuerda, era obvio que ya estaba descalificada, un segundo después Emilia dijo ‘recuerden que todo está siendo grabado'”.

“Yo sabía que había agarrado la cuerda, pero hasta que Emilia, la conductora del programa, no me dijera ‘bájate de ahí’, yo no me iba a bajar”.

De igual forma, Carlyn señala que se mantuvo en competencia para medirse personalmente. “Una de las cosas que yo también hacía en cada desafío era ver mi máximo potencial, ver hasta donde podía llegar, yo por eso seguí quedando en el equilibro hasta ver hasta donde podía soportar”.

“Y eso no iba a influir en el resultado final, Iván siguió siendo el ganador. No hice trampa, sí agarré la cuerda, no fue intencional porque yo no quería ser descalificada, pero en lo absoluto hice trampa porque no gané, hubiese sido trampa si hubiese ganado”, explicó.

Revisa sus declaraciones a continuación