Una de las relaciones más fuertes dentro de la casa de Gran Hermano es la de Michelle Carvalho y Pedro Astorga. Los amigos de hace más de 10 años son blanco de shipps de parte de los fanáticos del programa.

Y es que su química hace a más de alguno desear que ellos se encuentren juntos y por fin tengan una relación como lo hicieron en un reality show hace algunos años.

La relación entre ambos no ha estado exenta de problemas y es que en algunas ocasiones han tenido malentendidos que posteriormente arreglan.

¿Se hundió el kayac?

Uno de los conflictos que tendrá que superar la amistad tiene que ver con la nueva placa de eliminación. Y es que, una vez más, Camila Power terminó en placa, pero esta vez Pedro es el líder y, por tanto, debe salvar a uno de los nominados.

Debido a esta situación es que Michelle se acercó a Pedro para conversar sobre esto y así hacerle saber que Camila le cae mal y que no le gustaría que él la salvara de la placa, ya que sentiría que es un tipo de traición.

“Yo quiero mucho que se vaya, me cae muy mal, me hace mi convivencia muy desagradable“, reveló Michelle a Pedro en primera instancia.

“Si tú me haces eso mañana (salvar a la Power), para mí sería no sé una traición enorme, porque no sé si la lograré meter de nuevo ahí (…) se dio la justa instancia de qué entró ahí de nuevo y necesito que ahí se quede“, agregó Michelle.

Claramente, esto molestó a Pedro, y es que el deportista destacó que lo que le hizo Michelle le parece injusto debido a que él es el que tiene que tomar la decisión de a quién salvar.

“Si yo decidiera o pensara en salvar a alguien o no, tengo mis razones y mis razones son más importantes que las tuyas. Por algo yo estoy salvando, no me quites esto. Es injusto porque tú no lo tienes“, le respondió Pedro en la conversación.

En un instante Michelle mencionó que es un reality y que tiene que ver con el show y todo, pero que al mismo tiempo respetaba que Pedro no se metiera en esos conflictos, ya que a él no le interesaba.

“A mí se me hace muy difícil hacer el show, no hago show. Y las decisiones que yo tomo siempre me cuestan porque me las tomo muy en serio (…) Tú piensas en rivales, show y la cuestión, yo pienso en las personas, en lo que quieren, en sus sueños“, mencionó Pedro sobre este tema en específico.

“Si llegará a pasar, ojalá no pase, pero si llegará a pasar de la persona que yo más estimo acá adentro es como estai dejando como salvando a mi enemiga, la persona que con más tengo drama“, respondió Michelle.

Pedro le recriminó a Michelle que sentía que le estaba cobrando sentimientos por lo sucedido, destacando que no fue la forma de hablar esto con él, sino que de otra forma.

“Yo sí pienso en ti en lo que te pasa, alguna vez me gustaría que tú también lo pensaras respecto a mí. Yo trato de entenderte, de conocerte, quizás tú también podrías hacer lo mismo“, agregó Pedro.

Finalmente, ambos terminaron la conversación y quedaron un poco más distanciados debido a esta discusión entre ambos.

Revisa la conversación entre Pedro y Michelle

Esta noche se realiza la salvación y Pedro deberá elegir a uno de sus compañeros para dejar la placa, además también habrá una prueba de salvación e Íñigo, Felipe, Camila, Cami y Angélica se encuentran en placa.

Todo esto se da mientras el público está esperando que Camila Power quede en placa para así eliminarla debido a que se ha salvado de la eliminación en reiteradas ocasiones.