Iván Cabrera salió de la casa más famosa del mundo la noche del martes. Tras un emotivo reencuentro con su señora, Titi Magrini, en el congelado es que el bailarín renunció para reencontrarse con sus hijos y familia.

Debido a su salida es que RedCarpet pudo tener una conversación con él sobre su paso por Gran Hermano Chile. En este su primer reality, Iván salió como uno de los participantes más queridos e hizo llorar a varios con su salida.

En contra de Camila Power

Uno de los momentos más comentados del congelado fueron los dichos de Titi Magrini a Camila Power y es que la mujer le dijo “me caes pésimo, que lo único que espero es que salgas a placa y que te vayas“.

Esto sorprendió a muchos afuera y es que Camila es una de las menos queridas fuera de la casa debido a sus actitudes e inconsecuencias.

Sobre esto habló Iván, que pudo ver varias de las cosas que había dicho la influencer de él dentro del encierro y además ciertas actitudes que pudo notar en ella.

“Ella no fue clara (…) Entiendo y comparto enormemente la reacción y el comentario de Titi y sintiendo que podría haber dicho muchas cosas más y fue categórica a la hora de decirle ‘quiero que te vayas a placa, que te vayas porque me caes pésimo’. Esa es una leona protegiendo a su familia“, mencionó sobre la interrupción de Titi.

“Me sentí un poco decepcionado de Camila (…) Yo decía chuta igual que esté con el Seba, por más que sea cierto o no lo que se diga de Sebastián, igual me llama la atención (…) Le dije ‘me llama la atención que tú alegues solamente cuando te conviene y eso me hace dudar de ti’“, mencionó.

“Y al salir me doy cuenta de todo ese mar de personas que dice lo mismo, de mi esposa que me muestra directamente lo que dice de ti (…) lo encontré súper poco justo de lo que ella misma me pedía que fuera, que fuera frontal y que fuera noble con ella“, agregó.

El mismo bailarín declaró que al ver todas las situaciones le hicieron ruido y que finalmente todo lo que sucedió le hace sentirse ingenuo por todo lo vivido con Power dentro de la casa.

“Te sentís como un poco menso en haberle dado un poquito más de espacio a alguien que no era así contigo, entonces va de la mano todo al final“, finalizó.

