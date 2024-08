Uno de los momentos más emotivos de la segunda edición de Gran Hermano Chile fue el congelado de Titi Magrini. La esposa de Iván Cabrera revolucionó la casa más famosa del mundo con su visita.

Y es que no solo le dijo cosas a los participantes, sino que además se llevó a Iván de vuelta a Santiago, ya que el Potro decidió renunciar a la competencia debido a que extrañaba a su familia.

¿Por qué se separaron?

Recientemente, Titi Magrini e Iván Cabrera conversaron con Las Últimas Noticias y fue Tiffany quien contó el porqué de su separación y detalles de lo que pasó en esos cuatro años.

En primera instancia, Magrini aclaró que su separación “No fue por infidelidad“, sino que fue una mezcla de muchas otras cosas.

“Yo en ese momento estaba muy pendiente de mis cosas, estaba con el tema de mi peluquería, no estaba tanto tiempo en casa y empezamos a tener roces tontos de convivencia. Eran mucho y estaban a la orden del día. Eran por puras cosas cotidianas y como ambos tenemos un carácter fuerte nos costaba ceder“, agregó.

Tras una larga separación es que finalmente reveló que volvieron a encontrarse, pero que desconoce cuándo comenzó todo de nuevo.

“No sé en qué minuto lo empecé a ver con otros ojos. Él me tiraba señales y un día me llamó y me dijo: ‘Magrini aprovecha de pasarlo súper, te queda poco tiempo porque nosotros vamos a volver’. Después, cuando nos encontrábamos en el gimnasio, me volvía a decir y yo me mataba de la risa“, señaló sobre el regreso.

No todo fue color de rosa y es que en un inicio les costó volver a esa rutina de años que cultivaron juntos.

“Al principio costó volver a encajar, ya que ambos estuvimos viviendo solos, tuvimos parejas. Lo hicimos con mucho amor, nosotros volvimos a reencantarnos. Yo no soy la misma Titi de 18 años y él tampoco el chico de 24. Hoy tengo 34 y él 41 y creo que las terapias sicológicas que hicimos cada uno por su lado cuando estuvimos separados nos ayudó mucho en esta vuelta. Siento que sacamos la mejor versión mientras no estuvimos juntos y después nos juntamos y nos elegimos otra vez“, mencionó.

“Yo creo en los finales felices. Yo me volví a enamorar de Iván y nuestros hijos están felices“, finalizó.