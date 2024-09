Un intenso fin de semana se vivió en Gran Hermano luego de una fuerte pelea entre Chama, Angélica y Manuel, lo que terminó en una triple sanción para los jugadores, quienes quedaron automáticamente en placa de eliminación.

Esta situación molestó a la ganadora de Granjeras quien consideró que uno de ellos debió ser expulsado tras acusar agresión de su parte durante la discusión.

¿Nueva renuncia en Gran Hermano?

Durante la intensa discusión, que comenzó porque Manu encontró un plato de comida con hongos entre las pertenencias de Angélica, lo que desató una de las peleas más fuertes en lo que va de la temporada.

Chama también entró en la pelea, a lo que Angélica le respondió con todo. “Cállate tu ridícula, me hablas a mí de asquerosa, la patética eres tú, la asquerosa eres tú. ¿Cuándo vas a estar a pot… pelado con este? Porque eso es lo que tú sabes hacer”.

“Eres asquerosa”, respondió la ex Tierra Brava, quien durante la discusión tomó un perfume, lo apretó y le llegó a Angélica en el rostro, por lo que exigió a Gran Hermano que la expulsen del espacio. Acorde con Chama eso fue accidental y lanzó perfume al aire.

Posteriomente, Sepúlveda se dirigió al confesionario. “Espero que lo hayas visto, voy a exigir mi abogado ahora. No voy a aguantar una situación así, me tiraron perfume varias veces en los ojos y eso es agresión”.

“Esto es agresión. Gran Hermano me acaban de agredir, me tiraron perfume a los ojos, eres una chusca, chusca”, exclamó la ex Granjera, quien pidió su abogado cuando fue a hablar en el confesionario.

Sin embargo, durante la gala de eliminación se anunció que los tres participantes involucrados serían sancionados con placa directa, es decir, quedan en zona de peligro y no podrán competir en la prueba del líder, pero sí en la salvación.

Esta situación dejó muy molesta a Angélica que consideró injusta la situación, por lo que esta mañana habría tomado determinante decisión. Durante el desayuno sus compañeros le preguntaron sobre su comportamiento en las piezas.

“Me voy, yo dejo todo listo antes de irme. Si no expulsaron a quien me agredió… así que contrato es contrato”.

De concretarse, la ex Mundos Opuestos se sumaría a Sebastián Ramírez, Iván Cabrera e Íñigo, quienes han abandonado el espacio.

Revisa el momento a continuación