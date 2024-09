Una discusión muy intensa ocurrió durante este fin de semana en la casa de Gran Hermano entre Chama, Angélica y Manuel, luego de que el italiano emplazó a la ganadora de “Granjeras” luego de que encontraron un plato de comida con hongos entre sus pertenencias. “Esto no es normal“, señaló el italiano.

Como era de esperarse la “Fierecilla de Yungay” reaccionó muy molesta y les prohibió a sus compañeros tomar ese plato para llevárselo a Gran Hermano, como era su intensión inicial. Esto desató un impactante conflicto entre ellos.

Angélica vs Chama y Manuel

Chama criticó a Sepúlveda, quien arremetió con todo. “Cállate tu ridícula, me hablas a mi de asquerosa, la patética eres tú, la asquerosa eres tú. ¿Cuándo vas a estar a pot… pelado con este? Porque eso es lo que tú sabes hacer”.

“Eres asquerosa”, en ese momento Chama tomó su perfume y lo apretó durante la discusión, salpicando a su compañera en la cara. “Esto es agresión. Gran Hermano me acaban de agredir, me tiraron perfume a los ojos, eres una chusca, chusca”.

Mientras Manuel se puso adelante de Angélica para evitar que se enfrente a Chama se enfrenten. “¿Crees que te voy a pegar a ti pobre diablo?, eres nada, nada”, le señaló

“Me das asco” respondió el italiano, agregando: “Esta es la comida que te comes tú. No te acerques, lejos de mí”.

Por su parte, Chama le señaló a las cámaras: “Manuel está asustado porque cree que yo le voy a pegar, pero yo no me lleno las manos de mier.. y no me bajo de nivel con una asquerosa como esta”.

“El karma exista y te lo va a devolver porque eres un asco de persona”, siguió Manuel a arremetiendo contra Angélica.

“Come hongos”, le gritó Michelle, a lo que Sepúlveda comentó: “La mejor comida, no tienes idea de alimentación, porque estás acostumbrada comer mier….”.

Tras esto, Chama le pidió a Manuel salir al patio, pidiéndole que no le contesté nada a Angélica, pero él no le hizo caso y la emplazó, señalándole a la ex Mundos Opuestos que la ex Tierra Brava era mucho mejor que ella como persona.

Como era de esperarse, las cosas no se calmaron ahí y Angélica fue a enfrentar a Chama. “Te ves tal normal, como las que se colocan en Matta por dos lucas, la que vale dos lucas”. Chama ignoró los descalificativos y volvió a la fiesta, mientras la tensión seguía en alza.

Tras esto, los tres fueron sancionados por Gran Hermano siendo enviados a Placa de Eliminación directa, sin la opción de competir en la prueba de líder, pero si en la de salvación.

Revisa el momento a continuación