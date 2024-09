Palabra de Honor, Canal 13 finalmente confirmó el nombre que lleva el nuevo espacio de competencia que sucederá a ¿Ganar o Servir?una vez que salga del aire, en donde distintas personalidades se pondrán a prueba en una estricta academia militar.

El espacio ya estrenó un nuevo spot de lo que será la competencia, revelando nuevos detalles.

¿Cómo será Palabra de Honor?

Nuevamente conducido por Sergio Lagos y Karla Constant, el espacio se desarrollará en un estricto reformatorio militar en donde hasta el más rebelde deberá someterse a las intensas medidas disciplinarias para seguir en competencia.

El título también señala que, al igual que su antecesora, en donde como su nombre lo dicen podrían ganar de lo contrario tendrían que servir a los victoriosos, habrá una dinámica en donde deberán estar del lado de la lealtad o la traición.

Revisa el avance a continuación

¿Quiénes estarán en el nuevo reality?

En esta ocasión se realizó un casting abierto para que todos quienes ingresar al espacio puedan postular, sin embargo, según reveló Infama, también tendrá a conocidas personalidades de la televisión chilena, alguno de los cuales ya han sido confirmados.

Acorde a lo revelado por el medio, Faloon Larraguibel, Facundo González y Oriana Marzoli, actuales participantes de ¿Ganar o Servir?, ya habrían sellado su ingreso al nuevo espacio, al igual que el exfutbolista y participante de Pelotón, Kike Acuña.

Entre las figuras que se encontrarían en negociaciones está otro conocido chico reality, participante de Gran Hermano y del actual espacio de competencia de Canal 13, Raimundo Cerda; las modelos Daniella y Denisse Campos; la ex “Año 0” Roxana Muñoz; la actriz y panelista de TV, Catalina Pulido; el animador Francisco Kaminski; la ex Yingo y Mundos Opuestos, Fanny Cuevas.

También la ex participante de Volverías con tu ex y La Isla de las Tentaciones, Yuli Cagna, estaría entre las confirmadas, mientras su ex pareja, Mel Alcalde, ingresaría después.

Jennifer Galvarini, más conocida como la “Pincoya“, apareció en el registro promocional entre los postulantes al casting abierto del espacio.