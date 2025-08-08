Uno de los duelos claves que podremos ver este sábado por la Fecha 19 de la Liga de Primera serán Universidad de Chile vs. Unión Española, con los azules de local en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.

Los Azules vienen de una dura derrota ante Cobresal, que los dejó con menos margen de error en la pelea por el título. Por su parte, los Hispanos llegan con un importante respiro al vencer a Deportes La Serena, resultado que intentarán repetir para alejarse del descenso.

¿A qué hora juega la U. de Chile vs. Unión Española y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Unión Española, juegan este sábado 9 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules e Hispanos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

